ELEZIONI 2018 | COME SI VOTA Video | Berlusconi | 500mila posti di lavoro per il

ELEZIONI politiche Italia 4 marzo 2018 : i titoli da comprare e da evitare : Inoltre, sono società con una buona predisposizione internazionale, rendendole pertanto meno sensibili dinanzi a ipotetici rallentamenti dell'economia. Ancora, gli istituti di credito sopra ...

ELEZIONI 2018 - cosa si chiedono genitori quarantenni e atipici di fronte alle urne : Ho sempre pensato che i giornalisti non dovessero esplicitamente dichiarare il loro voto. Né, tantomeno, avere tessere di partito, che infatti non mai avuto. Dunque non lo faccio anche stavolta, nonostante la prospettiva insopportabile e molto concreta di un ennesimo governo tecnico o, peggio, di larghe intese. Però vorrei raccontarvi qualcosa di me, della mia biografia di madre lavoratrice autonoma quarantenne. Non per culto della personalità, ...

ELEZIONI 2018 - la peggiore campagna elettorale di sempre ha un vincitore : Siamo tutti d’accordo: la campagna elettorale è stata pessima, la peggiore di tutte quelle che abbiamo vissuto, migliore, forse, solo della prossima che sarà ancora più brutta, volgare vuota di contenuti. Ma si sa, come diceva qualcuno, così va il mondo o almeno andava nell’Italia del…. Certo, basta guardare i leader delle varie forze politiche e le loro esibizioni televisive per cogliere tutta questa grande bruttezza. Da una parte un Silvio ...

SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Fiducia nei leader : Gentiloni al top - Renzi giù : SONDAGGI Politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto. Ixè ha misurato la Fiducia nei leader politici e Paolo Gentiloni risulta il più stimato. Male Matteo Renzi

ELEZIONI 2018 - Attenti a Non Invalidare il Voto : Roma - Le Elezioni indette per il prossimo 4 marzo per la prima volta stabiliranno la nuova composizione di Camera e Senato in forza della nuova legge elettorale, il cd. Rosatellum-bis. Cosa prevede il Rosatellum-bis Tale legge prevede, nel dettaglio, un sistema misto maggioritario-proporzionale con 232 collegi uninominali con il maggioritario e 386 collegi plurinominali con il proporzionale per la Camera e 116 collegi uninominali con il ...

ELEZIONI regionali 2018 : chi si sfida nel Lazio? : Una poltrona per nove. Sono tanti i candidati alla presidenza della regione Lazio. Nella giornata di domenica 4 marzo, oltre che per le Elezioni politiche, si vota, sempre dalle 7 alle 23, per il rinnovo del consiglio regionale di Lazio e Lombardia. Il nome del nuovo governatore della regione della capitale si conoscerà però soltanto nel pomeriggio di lunedì. Lo scrutinio comincerà alle 14 di lunedì, terminati quelli per Camera e Senato. Sono 9 ...

ELEZIONI regionali 2018 : la sfida in Lombardia : Il colpo di scena nella campagna elettorale per il rinnovo della presidenza e del consiglio regionale della Lombardia c’è stato all’inizio: non si è ricandidato il presidente uscente, il leghista Roberto Maroni, il fautore del referendum per l’aumento dell’autonomia della regione. Il suo nome non c’è sulla scheda verde che i 7,8 milioni di cittadini lombardi chiamati alle urne troveranno domenica 4 marzo (si vota dalle 7 alle 23) insieme a ...

ELEZIONI 2018 : come andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i sondaggi : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...

Come si vota ELEZIONI 4 marzo 2018/ Camera - Senato e Regionali : nuova scheda elettorale - gli errori da evitare : Elezioni politiche 2018, Come si vota col Rosatellum il prossimo 4 marzo 2018: Camera, Senato e Regionali. Le ultime notizie sulla nuova scheda elettorale e su Come evitare errori

ELEZIONI 2018 - domani si vota : le ultime istruzioni : domani sarà l’election day per queste Elezioni 2018, gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo governo. Dopo mesi di campagna elettorale senza confronti diretti tra i leader delle coalizioni e senza sapere esattamente quali siano i candidati premier, gli italiani saranno chiamati a esprimere il proprio voto e l’abbondante neve degli ultimi giorni forse non sarà l’ostacolo piu grande per recarsi al seggio. ...

ELEZIONI 2018/ Le verità scomode che i partiti hanno nascosto : Di manovra correttiva e guerra nel Mediterraneo nessuno parla. Ma sarà proprio in Europa che si deciderà il futuro dell'Italia. Su questioni vitali.

ELEZIONI - come si vota il 4 marzo 2018 : il fac simile della scheda elettorale : Ci siamo, mancano poche ore all'election day. Domenica 4 marzo 2018 si vota per le Elezioni politiche in tutta Italia, ma anche per le...

RISULTATI ELEZIONI 2018/ Tajani-Gentiloni - le 2 carte di Mattarella per il "dopo" : Fine della campagna elettorale. Berlusconi ha candidato Tajani a palazzo Chigi, nel Pd Renzi entra in ombra e lancia Gentiloni. Ma l'arbitro vero resta Mattarella. ANSELMO DEL DUCA