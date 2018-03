Elezioni 2018 | Attenti a Non Invalidare il Voto

Elezioni regionali 2018 : chi si sfida nel Lazio? : Una poltrona per nove. Sono tanti i candidati alla presidenza della regione Lazio. Nella giornata di domenica 4 marzo, oltre che per le Elezioni politiche, si vota, sempre dalle 7 alle 23, per il rinnovo del consiglio regionale di Lazio e Lombardia. Il nome del nuovo governatore della regione della capitale si conoscerà però soltanto nel pomeriggio di lunedì. Lo scrutinio comincerà alle 14 di lunedì, terminati quelli per Camera e Senato. Sono 9 ...

Elezioni regionali 2018 : la sfida in Lombardia : Il colpo di scena nella campagna elettorale per il rinnovo della presidenza e del consiglio regionale della Lombardia c’è stato all’inizio: non si è ricandidato il presidente uscente, il leghista Roberto Maroni, il fautore del referendum per l’aumento dell’autonomia della regione. Il suo nome non c’è sulla scheda verde che i 7,8 milioni di cittadini lombardi chiamati alle urne troveranno domenica 4 marzo (si vota dalle 7 alle 23) insieme a ...

Elezioni 2018 : come andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i sondaggi : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...

Elezioni politiche 2018, Come si vota col Rosatellum il prossimo 4 marzo 2018: Camera, Senato e Regionali. Le ultime notizie sulla nuova scheda elettorale e su Come evitare errori

Elezioni 2018 - domani si vota : le ultime istruzioni : domani sarà l’election day per queste Elezioni 2018, gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo governo. Dopo mesi di campagna elettorale senza confronti diretti tra i leader delle coalizioni e senza sapere esattamente quali siano i candidati premier, gli italiani saranno chiamati a esprimere il proprio voto e l’abbondante neve degli ultimi giorni forse non sarà l’ostacolo piu grande per recarsi al seggio. ...

Elezioni 2018/ Le verità scomode che i partiti hanno nascosto : Di manovra correttiva e guerra nel Mediterraneo nessuno parla. Ma sarà proprio in Europa che si deciderà il futuro dell'Italia. Su questioni vitali.

Elezioni - come si vota il 4 marzo 2018 : il fac simile della scheda elettorale : Ci siamo, mancano poche ore all'election day. Domenica 4 marzo 2018 si vota per le Elezioni politiche in tutta Italia, ma anche per le...

Fine della campagna elettorale. Berlusconi ha candidato Tajani a palazzo Chigi, nel Pd Renzi entra in ombra e lancia Gentiloni. Ma l'arbitro vero resta Mattarella.

ELEZIONI POLITICHE 2018, COME si VOTA il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale

ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: chiusa la campagna elettorale, domenica l'Italia al voto. Morto Carlo Ripa di Meana, marito di Marina (3 marzo 2018)

Elezioni 2018 - Renzi : "Con noi è ripartita l'Italia - no a chi incita all'odio" : Il segretario del Pd chiude la campagna nella sua Firenze. "Mai al governo con i 5 Stelle. Tra i professionisti della nostalgia ci sono Forza Italia e i compagni della sinistra radicale"

DIRETTA Elezioni 2018 - il confronto. Di Maio a Porta a Porta : 'Il Jobs Act va abolito. Abbasseremo il costo del lavoro'. Prima Renzi - a ... : Votare per noi serve per fermare la destra e dare una prospettiva ai giovani' 22:37 Di Maio: 'I nostri ministri coltivano un'idea di economia espansiva. Per noi è il momento di utilizzare risorse ...

Elezioni Politiche 4 marzo 2018 DIRETTA LIVE - Grasso : 'Voto a LeU unica soluzione per l'Italia' : ... , Domenico Fioravanti , Sport, , Emanuela Del Re , Esteri, , Paola Giannetakis , Interni, , Alfonso Bonafede , Giustizia, , Elisabetta Trenta , Difesa, , Andrea Roventini , Economia, , Lorenzo ...