Eleonora Giorgi | le rivelazioni sulla droga e il pittore Mario Schifano

P2 e Angelo Rizzoli/ Eleonora Giorgi : "Mio marito ridicolizzava quell'elenco" (La confessione) : Eleonora Giorgi, ospite a "La confessione", ripercorre il ritrovamento della lista degli appartenenti alla Loggia segreta P2, fra i quali anche suo marito Angelo Rizzoli.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:30:00 GMT)

La Confessione - Eleonora Giorgi su Nove : “Vi racconto le notti a base di droga a casa del pittore Mario Schifano” : “Il mio fidanzato, Alessandro Momo, perse la vita in un incidente in moto: gliela avevo imprestata io. Da quel momento mi sono persa, poco dopo ho cominciato a drogarmi”. Eleonora Giorgi si racconta a La Confessione di Peter Gomez, in onda sul canale Nove venerdì 2 marzo alle 23, partendo da quell’episodio che le cambiò la vita e la portò, in un turbine discendente, alla dipendenza dall’eroina. “Come è avvenuto il passaggio ...

La confessione - Eleonora Giorgi : la gioventù ribelle - l’eroina - la P2 e l’arresto del marito Angelo Rizzoli : “Quando mio marito, Angelo Rizzoli, era in carcere mi chiedeva di contattare Agnelli, Craxi, Andreotti. Andai da quest’ultimo, che mi gelò chiedendomi cosa sapessi delle azioni del Nuovo Banco Ambrosiano”. Eleonora Giorgi consegna a La confessione di Peter Gomez, in onda sul canale NOVE venerdì 2 marzo alle 23, il racconto della sua gioventù ribelle, della dipendenza dall’eroina e del matrimonio non proprio dorato con Angelo ...

