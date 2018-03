Einar Amici 17 | Rudy Zerbi alla ricerca dello sfidante perfetto | Io sono

Irama - Amici 17/ In sfida - sarà eliminato? Intanto si consola duettando con Einar : Ad Amici 17 sembra ci sia posto per pochi eletti e tra questi c'è sicuramente uno egli ultimi arrivati, Irama, che tra i duetti con Einar e le sfide è riuscito a mettersi bene in mostra(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi : la canzone per suo padre e il duetto con Einar in Che ne sai (video) : Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi e le fa ascoltare una nuova canzone che ha scritto per suo pare. Poi duetta con Einar sulle note di un suo brano inedito, Che ne sai. Ad Amici di Maria De Filippi, Irama è nuovamente in sfida. Dopo la sfida vinta la scorsa settimana, la docente di canto Paola Turci lo ha proposto ancora una volta per la sfida del sabato, una sfida contro se stesso più che contro un nuovo aspirante allievo ...

Einar in sfida ad Amici di Maria De Filippi - accoglie la richiesta di Rudy Zerbi contro il miglior aspirante allievo (video) : Einar in sfida ad Amici di Maria De Filippi: accoglie la richiesta di Rudy Zerbi ed accetta la maglia rossa. In seguito alla vittoria della sua squadra nella sfida di sabato scorso, Einar va dinanzi alla commissione di canto per tentare l'accesso immediato al serale ma non lo ottiene. Per Paola Turci, Einar non è lontano dall'essere il primo della sua lista di gradimento, ma non è lui al momento il suo preferito. Neanche per Giusy si trova al ...

Sfida a squadre di Amici 2018 del 24 febbraio con Einar a rischio e i primi tentativi di passaggio al serale : La puntata di Amici 2018 del 24 febbraio inizia con la Sfida di Irama contro Mess, vinta dal titolare Irama. Dopo la Sfida a squadre di sabato 17 febbraio, Irama è risultato essere l'eliminato provvisorio e oggi si è dovuto Sfidare con il cantante esterno, Mess. Irama vince e resta nella scuola ma è già tra i candidati per la prossima Sfida ad eliminazione. Einar non è votabile perché la commissione ha deciso di accettare la sua candidatura ...

Vincitori della gara inediti di Amici 2018 : Einar e Carmen battono Luca e Grace : I Vincitori della gara inediti di Amici 2018 sono Einar e Carmen che si aggiudicano la possibilità di rilasciare un nuovo brano su iTunes e di lavorarci all'interno del programma con l'aiuto dei docenti e dei tutor. Einar e Carmen hanno battuto i colleghi del canto Luca e Grace. I quattro allievi di canto erano infatti in sfida dallo scorso 16 febbraio nell'ambito della nuova gara inediti di Amici di Maria De Filippi, disputata integralmente ...

Amici 17 : Rudy Zerbi e Zic ai ferri corti - Einar vuole andare in sfida : Rudy Zerbi attacca Zic ad Amici 2018, Einar si propone di andare di sfida Resa dei conti oggi ad Amici 17: Rudy Zerbi ha voluto incontrare Zic dopo la discussione che ha avuto luogo durante lo speciale del sabato, mentre Einar, nonostante sia il preferito della settimana e sia quindi immune dalla sfida, ha richiesto alla redazione la volontà di schierarsi. Il professore di canto una volta terminata la lezione con Zic gli ha rivelato di essere ...

Testo e audio di Salutalo da parte mia di Einar - un nuovo inedito ad Amici di Maria De Filippi : Salutalo da parte mia di Einar è tra i nuovi inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell'edizione numero 17 in onda adesso su Canale 5. Prima della fase serale, i ragazzi di Amici 17 sono chiamati a sostenere sfide a squadre. Quest'anno le squadre sono due: il ferro contro il fuoco. Tra i cantanti più apprezzati del talent show c'è il talentuoso Einar che, di puntata in puntata, sembra essere intenzionato a conquistare una ...

Amici 17 : Einar si scaglia contro Zic e Biondo lo sfida : Einar contro Zic ad Amici 2018: “Io non sono falso come te!” Durante il daytime di oggi di Amici 17 c’è stata una grande polemica che ha visto protagonisti Biondo, Einar, Zic e Alessandro. I ragazzi insieme a Carmen e ad altri hanno visto l’esibizione di Biondo, e senza che lui li sentisse hanno voluto dare un loro parere. Zic, dopo avergli detto in puntata lo scorso sabato che stonava, lo ha giudicato negativamente ...

Polemica tra i cantanti dopo la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi - Einar e Irama contro Zic : “Non sei coerente” : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi è partita questa settimana lunedì 12 febbraio, dopo lo stand by di sabato 10 febbraio. Le squadre del Ferro e del Fuoco si sono sfidate ancora una volta nelle prove di canto e ballo e valutati dalle rispettive commissioni. Il giudizio su Matteo dei Black Soul Trio resta ancora in sospeso, dopo la richiesta di doppia eliminazione dei professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. La prima prova ...