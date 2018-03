Economia comportamentale | definizione

ideegreen

(Di sabato 3 marzo 2018), ha fatto titolo per via del premio Nobel recente, ma pochi sapevano cosa fosse prima e forse, purtroppo, molti se ne dimenticheranno con il tempo. Si tratta invece di una branca importante che ci ricorda che siamo umani, imprevedibili e non sempre ragionevoli. Questo anche quando compriamo, investiamo e decidiamo come utilizzare i nostri risparmi. (altro…)Idee Green.