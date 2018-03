È morto a 74 anni Raffaele Indolfi | storico inviato del Mattino

morto a 88 anni Luigi Taveri : vinse tre titoli in 125 : scomparso a 88 anni dopo Luigi Taveri, pilota svizzero tre volte campione del mondo di motociclismo nella classe 125: nel 1962, 1964 e 1966 i suoi titoli, tutti conquistati sulla Honda. Taveri, originario di Horgen nel Cantone di Zurigo, era stato colpito il 17 febbraio da un ...

È morto il giornalista e corrispondente di guerra Mimmo Càndito - aveva 77 anni : È morto il giornalista e corrispondente di guerra Mimmo Càndito, aveva 77 anni. Era da tempo malato di tumore. Càndito era famoso soprattutto per i suoi reportage sulla Stampa, per cui seguì fra le altre cose le invasioni dell’Afghanistan, le The post È morto il giornalista e corrispondente di guerra Mimmo Càndito, aveva 77 anni appeared first on Il Post.

È morto Carlo Ripa di Meana - aveva 88 anni : Carlo Ripa di Meana, a lungo politico e attivista per l’ambiente, è morto oggi a Roma a 88 anni; sua moglie Marina era morta lo scorso 4 gennaio. Erede di una famiglia di marchesi, Ripa di Meana aveva militato nel The post È morto Carlo Ripa di Meana, aveva 88 anni appeared first on Il Post.

Gillo Dorfles - addio a un gigante del Novecento : morto a 107 anni l'artista-scienziato : Con la morte di Gillo Dorfles , scomparso a Milano a 107 anni, se ne va un pezzo della cultura italiana che ha segnato il Novecento. Nato a Trieste nell'allora Austria-Ungheria da padre goriziano e ...