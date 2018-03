Dybala | gol importante per me e Juventus

La Lazio domina - ma Dybala al 93’ si sveglia e fa gol : La Lazio domina, ma Dybala al 93’ si sveglia e fa gol – Dybala non s’è visto per 92 minuti, è andato su e giù... L'articolo La Lazio domina, ma Dybala al 93’ si sveglia e fa gol su Roma Daily News.

Lazio-Juventus 0-1 : Dybala gol al 93' : La Juve passa all'Olimpico, la Lazio è piegata nel recupero da un gran gol di Dybala, che fin lì aveva mostrato poco, come del resto tutta la squadra di Allegri, in una giornata non certo di grazia. ...

Juventus : De Sciglio si ferma - Dybala rinasce. Gol di tacco in allenamento : Si ferma Higuain, ritorna Dybala. Rientra Matuidi, si blocca De Sciglio. È un gioco piuttosto snervante quello di Massimiliano Allegri nell'ultimo periodo di stagione, un continuo perdere e ritrovare ...

Torino-Juventus 0-1 Derby deciso da Alex Sandro. Infortunio per Higuain - si rivede Dybala. Gol e highlights : Torino-Juventus 0-1 33' Alex Sandro Tabellino Torino , 4-1-4-1, : Sirigu; De Silvestri , 80' Edera, , N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon; Falque, Baselli , 55' Niang, , Obi , 72' Acquah, , Ansaldi; ...

Juventus : Costa dedica gol a Dybala : TORINO, 23 GEN - Una 'Dybalamask', il gesto di esultanza di Paulo Dybala, per festeggiare il gol partita della Juventus contro il Genoa. E' la speciale dedica che Douglas Costa ha riservato al ...

Bergomi : 'Allegri ha dovuto prendere gol per trovare posto a Dybala' : Beppe Bergomi analizza la vittoria della Juventus sul Verona negli studi di Sky Sport: 'Juve e Napoli da sole in corsa per lo scudetto? E' presto ma di certo ma sono le due squadre meglio attrezzate, lo avevamo detto anche all'inizio del campionato. L'Inter mi aveva un po' illuso,...

Diretta/ Verona-Juventus (risultato live 1-3) info streaming video e tv : Dybala si sveglia e fa due gol! : Diretta Verona Juventus info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Bentegodi si chiuderà la 19^ giornata di Serie A (30 dicembre)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 22:19:00 GMT)

Juve - Dybala in panchina fa gola a tutte le big : ma i bianconeri alzano il muro : Leggi l'articolo completo di Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Matteo Dalla Vite

Juventus-Roma - Higuain l'anima e i gol della Juve. Dubbio Dybala : TORINO Dybala sì, Dybala no? La risposta più sicura per adesso è Higuain. Sia sul campo: per i gol che il Pipita sta facendo anche al posto del suo connazionale, tornato a segnare mercoledì, ma in ...

Serie A - Juventus-Roma secondo Ranieri : 'Che gara! E io punto su Dybala e Nainggolan' : L'allenatore del Nantes presenta il big match di questa sera nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Sarà una partita molto interessante, tattica, difficile per le due squadre.

Juventus. Dybala - testa e gol : così è stato rigenerato dalla cura Allegri. Con la Roma titolare? : Da lui, nel post partita, parole sui compagni di reparto, Higuain e Dybala, e un avvertimento sul prossimo avversario: " Pipita è tra i più forti al mondo e con Dybala mi sono trovato davvero bene. ...

La Juve riaccende l'HD. Dybala - gol e sorrisi : Il cavaliere mascherato è tornato. Nessuna sorpresa dall'Allianz Stadium, dove la Juventus non solo si sbarazza due reti a zero del Genoa (settima gara di fila senza gol al passivo) e si qualifica per i quarti di finale di coppa Italia, ma ritrova il Dybala smarrito, ritrova la Joya perduta. Non stava attraversando di certo un momento positivo il talento argentino: due panchine consecutive, le parole di Nedved, Marotta e Allegri che lo ...