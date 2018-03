Donald Trump rilancia e sfida ancora l' Europa sui dazi | Pronti a mettere una tassa

huffingtonpost

: Le guerre commerciali di Trump. L’Europa risponde all’annuncio di dazi americani, ma l’obiettivo è Pechino - ilfoglio_it : Le guerre commerciali di Trump. L’Europa risponde all’annuncio di dazi americani, ma l’obiettivo è Pechino - davidfrum : Below Obama era 2.9% average - beppesevergnini : Per evitare le stragi nelle scuole USA, Trump non propone di disarmare i pazzi; chiede di armare gli insegnanti! ??C… -

(Di sabato 3 marzo 2018)minaccia unasulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente unasulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui.If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! —J.(@real) March 3, 2018Gli europei - lamenta- "rendono impossibile per le nostre automobili, e non solo, di essere vendute ...