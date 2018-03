Domani alle urne 579mila 18enni Come si vota e cosa si decide?

Scattato il silenzio elettorale - Domani 46 milioni alle urne : Chiusa la campagna elettorale, domenica urne aperte dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo Parlamento. Si vota anche in Lombardia e nel Lazio per scegliere i governatori -

Allerta meteo Emilia Romagna : pioggia e neve fino alla mezzanotte di Domani : Allerta meteo dal mezzogiorno di oggi fino alle mezzanotte di domani sull’Emilia-Romagna, per piogge e neve. A lanciarla l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile che ha individuato un ‘codice giallo’ per criticità idrogeologica e piogge sulla Romagna e sui bacini Emiliani centrali e orientali e, per neve, sui sui bacini Emiliani centrali, occidentali e orientali; sulla pianura Emiliana, sulla ...

Elezioni : Domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di italiani : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domani, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l’elezione di 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l’età minima richiesta per il voto è fissata in 25 anni e non nel raggiungimento della maggiore età: 42.871.428, di ...

Elezioni politiche - Domani alle urne un milione e 45mila abruzzesi. Il Centro e Rete8 in diretta : Grazie a una sinergia con l'emittente televisiva Rete8, la diretta sarà trasmessa in streaming sul sito www.ilCentro.it dove verranno inseriti tutti gli aggiornamenti insieme alla pagina Facebook . L'...

La Protezione Civile : Domani allerta in Campania per piogge e temporali : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo valevole fino alle ore 21 di domani, sabato 3 marzo. Dalle 9 di domani mattina, rende noto la Protezione Civile della Campania, ...

Allerta meteo Campania : da Domani piogge e temporali - aumenta il rischio frane : Dalle 9 di domani mattina una nuova perturbazione porterà sulla regione Campania piogge e temporali che potranno assumere anche moderata intensità tali da determinare una criticità idrogeologica di colore Giallo. Lo ha comunicato la Protezione civile della Campania che ha diramato un’Allerta meteo valevole fino alle 21 di domani sera. Le zone maggiormente interessate saranno quelle a ridosso dei rilievi. I venti spireranno moderati o ...

Per Renzi è gara aperta - anche grazie alle dichiarazioni pro-Gentiloni : 'meglio il voto utile oggi che i rimpianti Domani' : Il segretario è convinto che il centrosinistra può giocarsela con la coalizione di centrodestra e il Pd non è poi così lontano dai Cinquestelle. Poi lancia l'allarme su quello che definisce 'il vento ...

Maltempo : Domani stop alle attività dell’Università di Bologna : Dopo le ordinanze dei sindaci sul Maltempo, domani sono sospese le attività didattiche nelle sedi dell’Università di Bologna: oltre che nel capoluogo, anche nei campus di Cesena, Forlì e Ravenna. Per il campus di Rimini si attendono le decisioni dell’autorità cittadina. Lo riferisce una nota dell’Alma Mater. L'articolo Maltempo: domani stop alle attività dell’Università di Bologna sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo Lazio : criticità idrogeologica dalle prime ore di Domani : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. La zona di Allerta interessata è quella del Bacino del Liri dalle prime del mattino di domani e per le successive 12-18 ore. La Sala Operativa Permanente della Regione ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per neve e ghiaccio fino a Domani 2 Marzo : La Sala operativa della protezione civile regionale, in considerazione del transito di una perturbazione che durerà fino a tutto domani in Toscana, conferma il codice arancione per neve fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 1 Marzo, per le zone appenniniche settentrionali, mentre quello giallo, per neve, è prorogato fino alla mezzanotte di domani, venerdì 2 Marzo, sulla dorsale appenninica e nei fondovalle di Lunigiana, Garfagnana e Alto ...

Allerta Meteo Firenze : Domani 2 Marzo niente scuole chiuse : La situazione di emergenza per la neve a Firenze “è di fatto, terminata: dunque possiamo dire che non confermeremo per domani la misura attuata oggi di chiusura delle scuole. Dunque, le scuole domani saranno aperte“: lo ha dichiarato il sindaco Dario Nardella. “Il provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di oggi si e’ comunque rivelato corretto perche’ ha ridotto di molto i ...