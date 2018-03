Disagi sulle autostrade per la pioggia gelata | chiuso un tratto dell’A1  

Disagi sulle autostrade per la pioggia gelata : chiusi tratti dell’A1 : Continuano i Disagi a causa del maltempo sulle strade italiane. autostrade per l’Italia comunica che sono in atto deboli nevicate sulla A1 Milano-Napoli tra Casalpusterlengo e Reggio Emilia mentre a causa della pioggia gelata in atto è chiuso il tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli tra Inizio Complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bolog...

Piogge gelate - forti Disagi sulle strade del Nord. Ancora neve a Milano : Autostrade: ripresa la circolazione sulla A1 in Emilia Romagna. Chiusi tratti della A26 per pioggia gelata

Maltempo - notte da incubo sulle strade : Liguria spezzata per ore in due - A12 chiusa per ghiaccio | Disagi in Emilia Romagna : chiusi tratti dell’A1 : Maltempo, notte da incubo sulle strade: Liguria spezzata per ore in due, A12 chiusa per ghiaccio | Disagi in Emilia Romagna: chiusi tratti dell’A1 Molti automobilisti hanno cercato alloggio nelle strutture della zona, vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti per portare soccorso Continua a leggere L'articolo Maltempo, notte da incubo sulle strade: Liguria spezzata per ore in due, A12 chiusa per ghiaccio | Disagi in Emilia ...

Piogge gelate - forti Disagi sulle strade del Nord. In Liguria auto e camion bloccati su Via Aurelia : E' stata riaperta nella notte l'autostrada A12 tra La Spezia e Sestri Levante, che era stata chiusa a causa del ghiaccio formatosi dopo le abbondanti nevicate provocando diversi incidenti. La chiusura aveva spezzato in due la Liguria, anche a causa della contestuale chiusura della via Aurelia

Maltempo - la Francia di nuovo sotto la neve da sud a nord : grandi Disagi sulle strade [GALLERY] : 1/11 ...

Maltempo Campania : Disagi sulle autostrade - tir bloccati : disagi sulle autostrade della Campania a causa del Maltempo: camion fermi sull’autostrada A2 all’altezza di Fisciano, e problemi anche nell’area dello svincolo di Mercato San Severino, sempre nel Salernitano. Nel Casertano a Mignano Montelungo tir bloccati dal ghiaccio. Le precipitazioni nevose hanno interessato anche zone a 3-400 metri di altezza e in pianura. Regolari i collegamenti dallo scalo aereo di Capodichino a Napoli, ...