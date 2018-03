Diletta Leotta | notte da… Oscar | la sexy giornalista si prepara così FOTO

Benji e Fede giudici e concorrenti di un talent show nel video ufficiale di On Demand feat. Shade con Diletta Leotta e Danti : Nel video ufficiale di On Demand, Benji e Fede sono aspiranti concorrenti di un talent show e, al tempo stesso, giudici. In giuria siedono anche Diletta Leotta e Shade, che duetta con Benji e Fede nel nuovo singolo che anticipa il loro terzo progetto discografico di inediti dal titolo Siamo Solo Noise. Il duo di Modena, che ha avuto successo senza partecipare ad un talent show, propone un'ironica parodia. Benji e Fede hanno rilasciato On ...