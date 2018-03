Dieci anni di attività della scuola calcio Aquilotti | la presentazione

L'amante diabolico : per Dieci anni inganna la compagna e le spilla 50mila euro : Per dieci anni, una donna vercellese è stata vittima di un'estorsione che le è costata decine di migliaia di euro. Quasi 50mila, secondo le stime della squadra mobile che, nei giorni scorsi, ha messo ...

Uno studio durato Dieci anni fissa la data di nascita delle prime - violentissime stelle : ...6 milioni di virus sconosciuti C'è vita anche nel deserto più arido del mondo Le riserve d'acqua della Luna Metalli tossici negli aerosol delle e-cig Il furgone del Cern che trasporta antimateria ...

MUSICA A MILANO/ Dieci anni di "Rock'n'Roll" in una compilation che celebra la scena alternativa del capoluogo : A MILANO molti locali per la MUSICA live hanno chiuso, ma altri ne sono nati, ad esempio il Rock'n'Roll che con una compilation celebra Dieci anni di esistenza. LORENZO RANDAZZO(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:28:00 GMT)PIERO CHIAPPANO/ "Prima che venga la sera": un'Italia tradita nei suoi valori, la speranza di ricominciareSLOW MUSIC/ Nasce il movimento contro l'omologazione e lo sfruttamento del mondo dello spettacolo

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Non so dove sarò tra Dieci anni» : ROMA - Jorge Lorenzo e Valentino Rossi sono sempre stati piloti molto diversi, sia come stile di guida, che come personalità. È proprio il pilota spagnolo a prendere spesso le distanza dal Dottore e ...

Gianni Morandi è in tour : Dieci biglietti in regalo con il Mattino : Stavolta sono addirittura dieci i biglietti che Il Mattino vi regala per assistere al concerto napoletano di Gianni Morandi, atteso al Palapartenope il 13 marzo, dopo aver fatto tappa il giorno prima ...

I Dieci anni che ci lasciò il '68 : RIDUTTIVO Il '68 trascinò ogni storia, religione, scienza e pensiero nel tribunale del presente. Tutto venne ridotto all'attualità, perfino i classici venivano rigettati o accettati se attualizzabili,...

I Dieci danni che ci lasciò il '68 : Sono passati cinquant'anni dal '68 ma gli effetti di quella nube tossica così mitizzata si vedono ancora. Li riassumo in dieci eredità che sono poi il referto del nostro oggi.SFASCISTA Per cominciare, il '68 lasciò una formidabile carica distruttiva: l'ebbrezza di demolire o cupio dissolvi, il pensiero negativo, il desiderio di decostruire, il Gran Rifiuto. Basta, No, fuori, via, anti, rabbia, contro, furono le parole chiave, ...

GVGH : Dieci anni di impegno per la salute globale. : Oltre 2 miliardi di persone nel mondo sono a rischio di contrarre malattie infettive: è guardando a dati come questi che GVGH lavora per sviluppare vaccini efficaci e a costo sostenibile contro le ...

Il numero degli europei che stanno lasciando il Regno Unito non era così alto da Dieci anni : L’Office for National Statistics, l’equivalente britannico dell’ISTAT, ha diffuso i più recenti dati sull’emigrazione dal Regno Unito secondo cui dal gennaio al settembre del 2017 130mila cittadini dell’Unione Europea residenti nel Regno Unito hanno lasciato il paese: era da dieci The post Il numero degli europei che stanno lasciando il Regno Unito non era così alto da dieci anni appeared first on Il Post.

Ma quali tasse. Io sono veneto. E da Dieci anni non le pago : Da dieci anni non paga le tasse. Un sogno per gli italiani. Eppure lui c'è riuscito. Maurizio Mescalchin, 58 anni, di professione artigiano edile, vive a Galta di Vigonovo, un comune di poco più di diecimila abitanti, in provincia di Venezia. Mescalchin lavora normalmente. Anzi, ha pure partita Iva ed emette fattura, ma dal 2008 non paga le tasse. Il motivo? Lui è cittadino dello Stato veneto. E non italiano.La sua casa è presidiata e ...

Maltempo - Coldiretti lancia l'allarme. Negli ultimi Dieci anni danni per 14 miliardi di euro tra alluvioni e siccità : Teleborsa, - Il brusco arrivo del freddo mette in pericolo gli alberi da frutto con i mandorli già in fiore e le gemme di albicocchi e peschi in fase di apertura che rischiano ora di essere ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - parla Giovanni Malagò : “Arriveremo a Dieci podi” : Si apre la seconda settimana per le Olimpiadi Invernali in quel di PyeongChang. L’Italia si presente all’ultimo sprint con ben sei medaglie, tra le quali spiccano ovviamente i due ori timbrati da Arianna Fontana e Michela Moioli. Dalla Corea arrivano le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, alla Gazzetta dello Sport: l’obiettivo resta quello dichiarato ad inizio Giochi, le dieci medaglie. “Siamo in linea, ...

Com’è il Kosovo a Dieci anni dall’indipendenza : Il più giovane stato europeo ha ancora molti problemi da risolvere, da quelli economici alle divisioni etniche interne, oltre alle tensioni con la Serbia The post Com’è il Kosovo a dieci anni dall’indipendenza appeared first on Il Post.

Kosovo - i Dieci anni di un Paese ancora diviso : La Corea del Sud è uno dei 115 Paesi che riconoscono l'indipendenza del Kosovo e l'ingresso nello stadio di PyeongChang di quella bandiera blu, con al centro la sagoma del Paese più giovane d'Europa, ...