Di Maio si vede già al governo Ma la Borsa ha paura dei grillini

ilgiornale

: “Caro Di Maio, si vede che sei ignorante…”. La guerra elettorale di Vittorio Sgarbi continua su un piano… - fattoquotidiano : “Caro Di Maio, si vede che sei ignorante…”. La guerra elettorale di Vittorio Sgarbi continua su un piano… - repubblica : M5S, Di Maio sale al Quirinale, ma non vede Mattarella - AttilioBiancala : @Daniele_Manca 'Beppe' Di Maio in questi anni all'università non c'è andato ma a scuola di recitazione sì. Si vede… -

(Di sabato 3 marzo 2018) Luigi Dilancia la sfida al centrodestra per Palazzo Chigi mentre le Borse affondano in un venerdì nero. «Il centrosinistra è fuori combattimento», dice sicuro il candidato premier di fronte a una piazza del Popolo vuota per metà. Ladi Milano, complice l'intenzione di Donald Trump di imporre nuovi dazi sull'acciaio e l'alluminio, chiude la settimana in perdita di 2,39 punti percentuali. Pesa anche l'incertezza sul voto di domenica. Di, convinto di essere «a un passo dalla vittoria» sventola un decreto legge «anti-casta», da approvare al primo Consiglio dei ministri in «20 minuti»: «Dimezziamo gli stipendi dei parlamentari, togliamo i vitalizi ai politici, tagliamo 30 miliardi di privilegi e sprechi e li diamo in aiuto a famiglie e pensionati», promette ...