Di che cosa si parla quando si dice ' adolescente'

Cosa sono le scaldiglie e perché il traffico ferroviario è ancora in tilt : Fino a una settimana in pochi sapevano della loro esistenza, ma da lunedì gli italiani, soprattutto pendolari, hanno fatto - loro malgrado - la conoscenza delle scaldiglie. perché è , anche, loro la '...

Cosa sono le scaldiglie e perché il traffico ferroviario è ancora in tilt : Fino a una settimana in pochi sapevano della loro esistenza, ma da lunedì gli italiani, soprattutto pendolari, hanno fatto - loro malgrado - la conoscenza delle scaldiglie. Perché è (anche) loro la ‘colpa’ della paralisi dei treni a Roma Termini, nel Lazio, e di conseguenza in gran parte d’Italia per quanto riguarda i convogli provenienti e diretti nella capitale. Il problema però non è che ...

Facebook fa un passo indietro : ecco che cosa cambia : Dietrofront, non era una buona idea. Dopo averla annunciata con grande fanfara, Facebook ha scelto ora di mettere nel cassetto dei test falliti la "doppia bacheca", che avrebbe dovuto dividere in modo netto i post dei nostri contatti da quelli di pagine e personaggi pubblici che abbiamo scelto di seguire. Il progetto della sezione Explore non è riuscito, dicono dal social network, giunti alla conclusione che una sola bacheca ...

Il volontariato di Dries Mertens : “Non volevo che si sapesse - ma i giornali ne parlano. Ecco cosa faccio - venite anche voi” : “Alla fine ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere certe cose tramite i social”. Dopo il racconto dei giornali sui gesti di solidarietà di Dries Mertens, dalle pizze ai clochard fino ai finanziamenti al canile, passando per l’assistenza ai bambini ricoverati in ospedale, il giocatore del Napoli è venuto allo scoperto e ha postato un video sulla sua pagina Facebook per confermare le sue ...

Cosa succede dopo le elezioni politiche del 4 marzo? Tutto quello che c'è da sapere : Ci vorrà minimo un mese, forse anche di più. Una volta scrutinate tutte le schede e proclamati i risultati, il 5 marzo comincerà la maratona per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. Queste le tappe.4 MARZO. Le urne si chiuderanno alle 23. Lo spoglio delle schede non sarà breve, vista la complessità della legge elettorale. I risultati definitivi arriveranno in nottata.8-9 MARZO. I ...

In cosa consiste il nuovo arsenale di Putin - che però nessuno finora ha visto : - da ultimo Putin si è vantato di un missile già noto dalla fine del 2016 che ha come caratteristica di essere l'Icbm più potente del mondo russo: RS-28 'Sarmat', denominato impropriamente dalla ...

Michelle Hunziker e il pianto disperato a 5 minuti dalla diretta : cosa la ha sconvolta - in camerino : Lui è l'uomo più discreto del mondo e odia quando faccio queste cose. È arrivato abbastanza con un basso profilo, dopo la dichiarazione ha fatto foto con tutte le sciure dell'Ariston', ha concluso la ...

che cosa non torna nella smentita di Fioramonti sul suo antisionismo : ... un processo che i funzionari israeliani sono spesso desiderosi di presentare come soluzione ai problemi idrici in tutto il mondo ". Insomma, per dire che una notizia non è vera, non basta ...

Cisterna di Latina - quello che è accaduto e cosa invece sarebbe potuto accadere : Antonietta poteva essere salvata? Ha fatto i passi giusti per mettere al sicuro se stessa e le figlie? Il giorno dopo il massacro di Cisterna ho voluto approfondire questo aspetto che ritengo molto importante. Lei, da quello che si sa, ha tentato in tutti i modi di salvare la famiglia da quel marito-padrone. Si è rivolta ai Servizi sociali del Comune e nei due incontri con loro, le operatrici hanno capito subito che lui era un possessivo. E che ...

“Povero corpicino martoriato”. Erica ha 17 anni e resta incinta. Quella gravidanza la atterrisce non sa cosa fare. Poi arriva il giorno del parto e ciò che combina è orribile. Ma la cosa più atroce l’ha fatta dopo : “È incomprensibile…” : Ci sono dei momenti precisi in cui nella testa scattano decisioni sbagliate, terribili che compromettono la vita. Scelte di cui ci si pente e che sono così folli da riversarsi sulla vita degli altri, sulla vita di chi non c’entra nulla e che certo non aveva chiesto di trovarsi in determinate situazioni. Quello che è accaduto a una 17enne amEricana fa riflettere. La crudezza degli atti che ha commesso non ha giustificazioni, la ...

che cosa pensa chi pensa con Mattarella? Sport divinatorio pre-elettorale : ... nel senso che "sono tutti più o meno provenienti dalla sinistra diccì e comunque da una sinistra catto-moderata, non sono persone che concepiscono la politica come rapporto di forza e grandi strappi"...

Scaldiglie ferroviarie - cosa sono e perché fanno discutere : Dopo 'gelicidio', il maltempo riporta in voga un altro termine desueto finito al centro della polemica Allerta meteo e neve, stop al 50% dei treni in 5 regioni. Scuole chiuse in molte città Neve a ...

Ci scommettiamo : non hai mai visto questo attrezzo e non hai idea di cosa sia. Beh - sappi che sei vuoi essere bellissima (e sana) dovresti usarlo ogni giorno. Ma fai attenzione a dosare la forza… : Si chiama Tongue cleaner (o tongue scraper) e tutti dovrebbero averne uno in casa. Che roba è? Un qualcosa che dovrebbe entrare a far parte della beauty routine di ogni persona. La mattina ci facciamo la doccia, ci laviamo i denti, laviamo le nostre parti intime, insomma ci liberiamo di tutti i batteri e di tutte le impurità. Quasi tutte. Perché sono pochissime le persone che eliminano i batteri dalla propria lingua. Già, l’attrezzo che vi ...

C'è l'accordo Sky-Netflix : che cosa cambierà per gli abbonati : Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere...