Dazi | Trump rilancia Ue | pronte contromisure

Dazi - Trump minaccia rappresaglie su Bruxelles : Tasse sulle auto europee : Donald Trump alza i toni della guerra commerciale. Dopo aver annunciato l'aumento dei Dazi su importazioni di acciaio e alluminio, il presidente degli Stati Uniti ha minacciato una nuova tassa sulle auto importate dai Paesi dell'Unione europea. "Se l'Europa vuole aumentare ulteriormente già massicci Dazi e barriere imposte alle società americane, che fanno affari lì - ha scritto oggi in un tweet - noi semplicemente ...

Usa : Calenda su scelta Trump su Dazi - Ue deve avere reazione misurata : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “La scelta di Trump di non escludere dai dazi l’Ue rischia di avere serie conseguenze che vanno ben oltre quelle economiche. Un’altra frattura in un Occidente già diviso e indebolito. L’Ue deve avere reazione misurata per non innescare una guerra commerciale”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda dopo che il presidente Usa, Donald Trump avrebbe ...

Ue valuta Dazi su import Usa in risposta al piano di Trump : L'Unione europea sta valutando l'applicazione di tariffe doganali del 25% su circa 3,5 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti se il presidente statunitense Trump andrà avanti con il suo ...

Dazi - Trump : no esenzioni a Ue e Canada : 16.11 Donald Trump non cede alle pressioni e nelle ultime ore avrebbe ribadito di non volere nessuna esenzione sui Dazi ad acciaio ed alluminio, nemmeno per l'Europa ed il Canada. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine al presidente Usa. Per Trump le esenzioni creerebbero "un terreno scivoloso".

