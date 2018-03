Dazi | Trump minaccia di nuovo l' Ue | ' Metteremo una tassa sulle vostre auto'

Usa : Calenda su scelta Trump su Dazi - Ue deve avere reazione misurata : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “La scelta di Trump di non escludere dai dazi l’Ue rischia di avere serie conseguenze che vanno ben oltre quelle economiche. Un’altra frattura in un Occidente già diviso e indebolito. L’Ue deve avere reazione misurata per non innescare una guerra commerciale”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda dopo che il presidente Usa, Donald Trump avrebbe ...

Usa - Trump conferma i Dazi e minaccia Ue : 'Tasse sulle auto europee' | : Il presidente degli Stati Uniti non solo mantiene le sue posizioni sull'import di acciaio e alluminio, ma punta anche il settore automobilistico. Il consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui Dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Ue valuta Dazi su import Usa in risposta al piano di Trump : L'Unione europea sta valutando l'applicazione di tariffe doganali del 25% su circa 3,5 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti se il presidente statunitense Trump andrà avanti con il suo ...

Dazi : Trump non cede - niente esenzioni per Ue e Canada : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dazi - Trump : no esenzioni a Ue e Canada : 16.11 Donald Trump non cede alle pressioni e nelle ultime ore avrebbe ribadito di non volere nessuna esenzione sui Dazi ad acciaio ed alluminio, nemmeno per l'Europa ed il Canada. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine al presidente Usa. Per Trump le esenzioni creerebbero "un terreno scivoloso".

Dazi : Trump - niente esenzioni Ue-Canada : ANSA, - NEW YORK, 3 MAR - Donald Trump non cede alle pressioni e nelle ultime ore avrebbe ribadito di non volere nessuna esenzione sui Dazi ad acciaio ed alluminio, nemmeno per l'Europa ed il Canada. ...

Dazi - Trump non cede : niente esenzioni per Ue e Canada : Donald Trump non cede alle pressioni e nelle ultime ore avrebbe ribadito di non volere nessuna esenzione sui Dazi ad acciaio ed alluminio, nemmeno per l'Europa ed il Canada. Lo riporta il Wall Street ...

Commercio - Trump annuncia Dazi sull’import e la Ue studia ritorsioni. Fmi : “Danneggerà anche l’economia Usa” : “Le restrizioni sulle importazioni annunciate dal presidente Usa causeranno probabilmente danni non solo al di fuori dagli Stati Uniti ma anche all’economia statunitense, inclusi il suo settore manifatturiero e quello delle costruzioni“. Parola del Fondo Monetario Internazionale, che ha commentato così l’intenzione dichiarata da Donald Trump – che del resto l’aveva promesso anche in campagna elettorale – ...

Perché la guerra dei Dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : A Wall Street la guerra commerciale avviata da Donald Trump ha assunto subito i contorni di un boomerang. Per difendere i settori dell'acciaio e dell'alluminio , che negli Stati Uniti producono meno ...

Fmi - Dazi Trump danneggeranno economia : La mossa, secondo l'Fmi, danneggerebbe l'economia degli Stati Uniti e di altri Paesi. Anche altri, ammonisce l'organismo economico, potrebbero essere tentati di seguire il precedente creato dal ...

Trump e la sfida sui Dazi : "Le guerre commerciali? Buone e facili da vincere" : È noto che da oltre un anno Cohn, convinto che il protezionismo finisca col danneggiare l'economia americana, si oppone all'imposizione di dazi. E c'è chi arriva a insinuare che Trump abbia ...

Trump e la sfida sui Dazi : Le guerre commerciali? Buone e facili da vincere : Roberto FabbriLe guerre commerciali «fanno bene e sono facili da vincere». «Presto daremo il via a dazi reciproci, così imporremo le stesse tariffe che vengono imposte a noi». È un Donald Trump a testa bassa quello che ieri ha ripreso il più che controverso tema dei dazi su acciaio e alluminio che il presidente aveva lanciato già il giorno prima.Giovedì Trump aveva incassato impassibile la rivolta di un ...

Trump alla guerra dei Dazi. E l’Europea è pronta a rispondere : Donald Trump dichiara ufficialmente la guerra commerciale al resto del mondo. Dalla Russia alla Cina si leva un coro di proteste e preoccupazioni. L’Europa annuncia contromisure su prodotti come Harley Davidson, Bourbon o Levi’s, citati esplicitamente da Jean-Claude Juncker. Aziende come Electrolux sospendono gli investimenti negli Usa. E su entram...