Da un derby all' altro L' Inter ribaltata cerca il ribaltone

Beach volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale : il derby azzurro va all’esperienza di Nicolai/Lupo. Si conclude la favola di Ranghieri/Caminati : Ci saranno Paolo Nicolai e Daniele Lupo nei quarti di finale del primo Major Series della stagione del World Tour di Beach volley: i vice campioni olimpici si sono infatti imposti nel derby in quel di Fort Lauderdale contro i compagni di nazionale Marco Caminati ed Alex Ranghieri in tre set (18-21, 21-17, 15-6). Alla fine è l’esperienza a salire in cattedra. Primo set meraviglioso per la nuova coppia tricolore Caminati/Ranghieri, che in ...

Rodriguez - alla ricerca della felicità : il derby per riprendersi il Milan : L'investimento della scorsa estate, circa 18 milioni di euro, è stato fatto per risolvere una volta per tutte il problema del terzino sinistro, il campione del mondo under 17 nel 2009 deve ancora ...

Milan - Yonghong Li in arrivo dalla Cina per vedere il derby : Non è consuetudine vederlo a Milano e vicino alla squadra, ma le sue ultime apparizioni in occasione dei derby daranno fiducia ai tifosi più scaramantici. Il presidente rossonero Yonghong Li è in ...

Un derby solidale : le maglie rossonere all’asta per aiutare i terremotati : La maglia che sarà indossata dai giocatori del Milan nel derby sarà dotata di una patch speciale e andrà all'asta per beneficienza L'articolo Un derby solidale: le maglie rossonere all’asta per aiutare i terremotati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pandev ricorda uno speciale derby vinto contro il Milan e svela un retroscena di Mourinho all'intervallo : "ci disse che quell'Inter avrebbe ... : A decidere furono le reti di Milito e Pandev e proprio il macedone ha parlato così alla Gazzetta dello Sport : "Se sei una squadra unita puoi anche vincere un derby in 9. Mourinho nell'intervallo, ...

Serie A - anticipi - posticipi e recuperi/ Juventus-Atalanta il 14 marzo - il derby di Roma alle 18 : 00 : Serie A, anticipi, posticipi e recuperi, Juventus-Atalanta il 14 marzo, il derby di Roma alle 18:00. Diramato l’elenco delle partite in anticipo e in posticipo dei prossimi turni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:09:00 GMT)

Inter - Berti : 'Spalletti - è Karamoh l'uomo derby. Milan rianimato da Gattuso' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex nerazzurro, Nicola Berti, parla del derby e spiega come la mossa a sorpresa per Luciano Spalleti potrebbe essere Karamoh. A quel punto Gattuso dovrebbe trovare delle contromisure, afferma ...

Tottenham - Kane come Drogba : record nei derby di Londra. Messaggio alla Juve : Kane come Shearer, e poi Kane meglio di Shearer. Kane come Messi, e poi Kane meglio di Messi. C'è ora un nuovo capitolo in questo continuo gioco di record che insegue in ogni partita l'attaccante del ...

Juve - Mauro : 'Che delusione! derby alla camomilla - Allegri si accontenta' : Massimo Mauro , opinionista di Sky Sport , scrive di Juve su Repubblica.it : 'Brutte partite, niente spettacolo, stadi deserti e pochi gol. La delusione più grande il Derby di Torino. Eravamo abituati a ben altro spettacolo e ci ...

Milan-Inter verso il derby : forma e morale rossoneri - calendario pro-Spalletti : Quattordici giorni al derby, che può chiudere la rimonta del Milan o far sprofondare l'Inter in una crisi ancora più profonda. Le due squadre milanesi sono oggi distanti sette punti, ma opposte sono ...

derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 1-1 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

