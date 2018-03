Cosa si aspettano i mercati

Insigne : “I tifosi si aspettano qualCosa in più da me essendo napoletano” : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘France Football’. La stella del club azzurro ha esordito parlando delle conseguenze che comporta l’essere napoletano e giocare nel Napoli: “Questo porta a vivere molta pressione. L’ho sentita fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui perché ci si aspettava qualcosa […] L'articolo Insigne: “I tifosi si ...

Napoli - Insigne : 'I tifosi si aspettano sempre qualCosa in più da me' : VERRATTI - Poi tornando sull'Italia, si sofferma su un suo connazionale ed ex compagno ai tempi del Pescara: ' Verratti ? Sono innamorato di lui, è il migliore al mondo nel suo ruolo. Non è ancora ...