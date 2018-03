Corea Nord | no a colloqui Usa se ci sono precondizioni

Venti di guerra : "Trump sta pensando seriamente di attaccare la Corea del Nord" : L'opzione militare c'è, ed è molto più di un'ipotesi remota. La possibilità di un'azione militare Usa contro la Corea del Nord, se questa dovesse sviluppare la capacità di...

CNN : gli Usa considerano seriamente un attacco contro la NordCorea : "Io sono del tutto convinto che il presidente Trump e il suo team respingano la politica del contenimento: hanno tirato una linea rossa e non permetteranno mai alla Corea del Nord di costruire un ...

Corea Nord : Usa provano piano di guerra alle Hawaii : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Onu : la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche : Siria, Onu: la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche Un rapporto delle Nazioni Unite rivela la collaborazione di tecnici missilistici NordCoreani e le forniture di mattonelle resistenti all’acido, valvole e termometri al dittatore Siriano. Continua a leggere L'articolo Siria, Onu: la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche sembra essere il primo su NewsGo.

Nord Corea - i Kim finti brasiliani : passaporti falsi per viaggiare in Occidente : Si facevano chiamare Josef Pwag e Ijong Tchoi. Nomi falsi che permettevano loro di viaggiare in tutto l'Occidente tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Sui finti passaporti emessi a Praga nel 1996, i due leader NordCoreani, Kim Jong-un, e il padre, Kim Jong-il, figuravano nati a Sao Paulo, in Brasile. Lo rivela un'inchiesta condotta dall'agenzia Reuters, che ha sentito cinque fonti di alto livello nel settore ...

Armi chimiche in Siria - l'ombra della Corea del Nord : Eventualità possibile e allarmante, proprio perché in grado di schierare sulla rotta di collisione i due blocchi del mondo. , L'inferno di Ghouta, alla periferia orientale di Damasco, dove tra i ...

La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche - dice un documento riservato ONU citato dal New York Times : Un documento dell’ONU visto dal New York Times sostiene che la Corea del Nord abbia fornito al regime Siriano di Bashar al Assad materiale che potrebbe essere stato usato per la produzione di armi chimiche. Nel documento sono citati per The post La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche, dice un documento riservato ONU citato dal New York Times appeared first on Il Post.

'Armi chimiche - Corea Nord aiuta Siria' : ANSA, - NEW YORK, 27 FEB - La Corea del Nord ha spedito forniture al governo siriano che potevano essere usate per la produzione di armi chimiche. Lo affermano alcuni esperti dell'Onu, secondo un ...

Siria - Onu : 'Da NordCorea aiuti a Damasco per le armi chimiche' : La Corea del Nord ha spedito forniture al governo Siriano che potevano essere usate per la produzione di armi chimiche. Lo affermano alcuni esperti dell'Onu, che hanno indagato sul rispetto delle ...

Giochi - delegazione NordCorea lascia Sud : 6.50 La delegazione della Nordcorea di alto livello ha lasciato il Sud dopo la missione avviata domenica con la partecipazione alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Pyeongchang e finita con la disponibilità espressa sull'avvio di un dialogo con gli Usa.La missione è coincisa con quella di Ivanka Trump,inviata dal presidente Donald a guidare la delegazione Usa alla chiusura dei Giochi. "Le due Coree -dice una nota del ministero ...

Corea Nord : Trump - sì a colloqui : ANSA, - WASHINGTON, 26 FEB - La Corea del Nord per la prima volta vuole parlare e noi vogliamo parlare ma solo "alle giuste condizioni": lo ha detto Donald Trump durante un incontro con i governatori ...

Atleti e cheerleader Nord lasciano Corea Sud : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Corea del Nord : ogni blocco sarà considerato come un atto di guerra - : ... gli USA passeranno a una "seconda fase", che "può essere molto dura e molto triste per il mondo".

NordCorea-Usa - prove di dialogo : "Nel frattempo - sottolinea il comunicato - gli Stati Uniti e il mondo devono continuare a chiarire che i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord sono un vicolo cieco". La Casa Bianca ...