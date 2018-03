Como | due allenamenti Biglietti in vendita per Casale

L'orgoglio del Rugby Como «Due in Nazionale : che premio» : Doppia soddisfazione per il Rugby Como. Nello scorso fine settimana la società comasca, ha visto vestire l'azzurro, prima a Davide Ruggeri, nell'Under 20 e poi a Miriam Pagani, nella femmninile. Per ...

Numeri di Como e Gozzano Un duello ai raggi X : Nove giornate al termine del campionato, è partita la volata: Gozzano e Como si inseguono, la Caronnese è più defilata e spera di rientrare. È chiaro però che, in questo momento, sia la coppia di ...

“A letto si crede un dio - ma la verità è che…”. Bomba sul supervip : figuraccia! La sua famosa e bellissima ex esce allo scoperto e racconta di com’era l’intimità tra loro due : emergono particolari davvero sComodi… E ora la sua fama? : È una delle tante “scaricate” da Cristiano Ronaldo. Ma di lei si è parlato a lungo, prima, durante e dopo. Come l’ha lasciata? Con un sms dopo un anno di fidanzamento: da allora ha giurato vendetta al fantasista portoghese del Real Madrid. A quasi dieci anni dalla fine della loro relazione, Nereida Gallardo non risparmia frecciate al veleno contro il campione. “A letto si crede un dio, ma dopo una volta si ...

Hockey Como - due trasferte per chiudere il campionato : Fallito l'obiettivo playoff, l'Hockey Como vuole chiudere in bellezza il Relegation round, nelle ultime due partite, entrambe in trasferta. Il primo appuntamento è per questa sera alle ore 20.30 nel ...

Fusi due volte felice «Per il gol e per il Como» : L'anno scorso aveva segnato tanto, diciassette gol, sempre con la maglia del Como, nel campionato juniores. Normale che la rete mancasse tanto a Pietro Fusi, vent'anni appena compiuti, diploma di ...

GiaComo Agostini : 'A Vallelunga prima tanta sfortuna - poi due grandi vittorie nei GP Roma del '68 e del '73' : Giacomo Agostini, il quindici volte Campione del Mondo di motociclismo nelle classi 350 cc e 500 cc, a Vallelunga ha dovuto attendere un po' per vincere, per una buona dose di sfortuna che...

Con Open Tour Milan scopri Milano dalla Comodità di un autobus a due piani : Il Teatro e il Museo alla Scala, il Duomo con le sue terrazze, la Pinacoteca di Brera, il Museo Nazionale delle Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. Queste sono solo alcune delle attrazioni di Milano, che potrai raggiungere comodamente con i bus a due piani di Open Tour Milan. Due percorsi e oltre 37 ...

Trasporto merci : due nuove loComotive in servizio negli scali di Ravenna e Dinazzano : Riteniamo particolarmente importante questa azione positiva in un momento in cui i segnali di ripresa dell'economia indicano un incremento tendenziale dei traffici di merci'. Dinazzano Po è un'...

Carnevale - i festeggiamenti tra Cantù e Como. Due weekend di sfilate - laboratori e spettacoli : weekend di festeggiamenti per il Carnevale a Cantù, con la seconda delle quattro sfilate in programma. Oltre al corteo dei sette carri più grandi della Lombardia, sono previste le esibizioni del ...

Infortunio Cuadrado/ Il colombiano fuori due mesi : Pjaca avrebbe fatto Comodo : Infortunio Cuadrado, il colombiano fuori due mesi: Pjaca avrebbe fatto comodo. L’esterno d’attacco bianconero dovrà stare fermo ai box a lungo, ed ora si rimpiange il croato…(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:08:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : chi vincerà il medagliere? Sarà duello Norvegia-Germania - Stati Uniti terzo inComodo. Francia per la sorpresa : Mancano oramai meno di tre settimane all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. È dunque tempo di pronostici, e soprattutto di ipotizzare quali saranno le posizioni nel medagliere della rassegna iridata. Le proiezioni attuali ci restituiscono un duello tra Norvegia e Germania per il primato. La sfida tra le due nazionali potrebbe giocarsi soprattutto su due terreni, quello del biathlon (con le stelle Johannes Thingnes ...