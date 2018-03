Come la pensa Tajani su immigrazione | tasse | austerità e ' manaccia fascista'

agi

(Di sabato 3 marzo 2018) Se gli elettori vorranno e se il Presidente della Repubblica lo deciderà "sono a disposizione della mia Patria" che "cercherò di servire nel modo migliore". Antonio Tajani parla dopo l'investitura ufficiale giunta ieri sera da Silvio Berlusconi a candidato premier di Forza Italia. Per la prima uscita pubblica - a poche ore dalla chiusura di una campagna elettorale alla quale non ha mai partecipato direttamente - sceglie la platea del Canova club, un'associazione di manager, professionisti e imprenditori. Fascismo e comunismo "Sono figlio di militare, la prima cosa che ho imparato a disegnare è stata il Tricolore e tutto quello che ho fatto, l'ho fatto sempre perché ho un grande amore per la mia Patria", aggiunge senza ricordare però i suoi trascorsi di ufficiale dell'Aeronautica militare. E se non ...