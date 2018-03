Come la pensa Tajani su immigrazione - tasse - austerità e 'manaccia fascista' : Se gli elettori vorranno e se il Presidente della Repubblica lo deciderà "sono a disposizione della mia Patria" che "cercherò di servire nel modo migliore". Antonio Tajani parla dopo l'investitura ufficiale giunta ieri sera da Silvio Berlusconi a candidato premier di Forza Italia. Per la prima uscita pubblica - a poche ore dalla chiusura di una campagna elettorale alla quale non ha mai partecipato ...

Anche il Tour pensa al podio senza miss Come la Formula 1 : È il caso per esempio di Adriana Tuchyna, ex modella ceca conosciuta dal due volte campione del mondo Casey Stoner sulla griglia di partenza in occasione di un GP d'Australia, e poi diventata sua ...

MILAN - BONUCCI/ "Gattuso Come Conte - ma ho pensato Chi me l'ha fatto fare?" - domenica il derby con l'Inter : Leo BONUCCI, MILAN da Champions: "Possiamo arrivare tra le prima quattro". Dopo la conquista dell'accesso alla finale di Coppa Italia, il difensore rossonero non si pone limiti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Henry Come Gattuso? L’Arsenal ci pensa : Henry come Gattuso? L’Arsenal ci pensa come il Milan, anche l’Arsenal potrebbe affidarsi a una vecchia bandiera del club. I rossoneri hanno scelto Ringhio Gattuso come allenatore, che sta facendo benissimo, mentre i Gunners starebbero pensando a Thierry Henry. A giugno l’addio con Arsene Wenger è ormai certo e dalle parti di Londra sono alla […] L'articolo Henry come Gattuso? L’Arsenal ci pensa sembra essere il ...

Gabriel Garko e le critiche per i ritocchini : "Pensavo di essere inattaccabile - mi piegarono le gambe. Ecco Come ne sono uscito" : ROMA ? ?Anche se quegli attacchi arrivarono poco prima del Festival, e quella fu l?unica volta dove mi piegarono davvero le gambe. Fino ad allora, venivo attaccato su tutto, ma mai...

Gabriel Garko e le critiche per i ritocchini : 'Pensavo di essere inattaccabile - mi piegarono le gambe. Ecco Come ne sono uscito' : I social purtroppo fanno parte del mondo reale e vanno saputi gestire'. Quando a roma piove... e ringrazi di non essere uscito in moto...#GabrielGarko Un post condiviso da Gabriel Garko , @...

VLADIMIR LUXURIA/ Video - ho pensato al suicidio credevo non ci fosse futuro per una Come me (S'è fatta notte) : Video, VLADIMIR LUXURIA si scaglia contro la bellissima showgirl Cecilia Capriotti per via di alcune sue dichiarazioni. Questo e molto altro nel programma S'è fatta notte. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:25:00 GMT)

Pensa di essere nel “sottosopra” Come in Stranger Things : 20enne si cava entrambi gli occhi : Pensa di essere nel “sottosopra” come in Stranger Things: 20enne si cava entrambi gli occhi Una scena terrificante quella avvenuta lo scorso 6 febbraio di fronte ad una chiesa di Anderson, in Sud Carolina. Kaylee Muthart, 20 anni, era sotto gli effetti di metanfetamine e altre droghe. Ad un certo punto ha detto di sentire […] L'articolo Pensa di essere nel “sottosopra” come in Stranger Things: 20enne si cava entrambi gli occhi sembra ...

Colosimo : sembra che 5S diffamino chi non la pensa Come loro : Roma – Colosimo: inquietante quello che stanno facendo circolare sui social i 5S Roma – Colosimo: 5S preferiscono fomentare odio politico piuttosto che abbassare i... L'articolo Colosimo: sembra che 5S diffamino chi non la pensa come loro su Roma Daily News.

Assassin’s Creed Origins - svelata ricompensa segreta dopo New Game Plus : Come ottenerla : Ne abbiamo parlato recentemente, Ubisoft ha finalmente introdotto il New Game Plus per Assassin's Creed Origins: la nuova modalità consente agli utenti di riavviare il gioco mantenendo le attrezzature, le abilità, il livello del giocatore, XP e l’inventario. Ovviamente bisogna iniziare di nuovo la storia, così come l’elenco di obiettivi, missioni, luoghi e papiri. Bisognerà riscoprire anche tutto da zero. La nuova modalità Plus di Assassin’s ...

“È Come fumare 20 sigarette” - la pratica quotidiana da evitare. Lo facciamo tutti i giorni senza pensarci minimamente - ma secondo uno studio recente fa malissimo : “A lungo termine è devastante per i polmoni” : Ci avete mai pensato? E se tutti i prodotti spray per le pulizie, che molti di noi usano quotidianamente, fossero molto nocivi per la nostra salute? Eh sì, perché secondo un nuovo studio, il danno sarebbe equiparabile a quello inferto da venti sigarette fumate al giorno. La ricerca, pubblicata sulla rivista “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” dell’American Thoracic Society, è stata condotta su un ...

“È Come fumare 20 sigarette al giorno” - la pratica quotidiana da evitare. Lo facciamo tutti i giorni senza pensarci minimamente - ma secondo uno studio recente fa malissimo : “A lungo termine è devastante per i polmoni” : Ci avete mai pensato? E se tutti i prodotti spray per le pulizie, che molti di noi usano quotidianamente, fossero molto nocivi per la nostra salute? Eh sì, perché secondo un nuovo studio, il danno sarebbe equiparabile a quello inferto da venti sigarette fumate al giorno. La ricerca, pubblicata sulla rivista “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” dell’American Thoracic Society, è stata condotta su un ...

Come ripensare la verità : E' ben strano dunque che il mondo virtuale, sebbene produca una diversità di vedute addirittura esorbitante, finisca spesso per essere limitato a quello che vogliamo, molto più omogeneo e ...

Napoli - corruzione per smaltire i rifiuti. De Luca : “Sceneggiature impensabili - Come grandi operazioni di intelligence” : “Abbiamo assistito a sceneggiature impensabili, con camorristi assoldati per fare grandi operazioni di intelligence. Mi ricorda il clima di due anni e mezzo fa quando, alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali, venne fuori la lista degli impresentabili, nella quale io avevo un ruolo d’onore tra malfattori e delinquenti”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in merito all’inchiesta sui rifiuti ...