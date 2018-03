Colpo alla ' ndrangheta | arrestato in Germania Emanuele Cosentino

“Basta - non ce la faccio più”. Il terribile messaggio su Instagram di una ragazza disperata : parole che - però - non passano inosservate tra gli utenti. E alla fine ecco il Colpo di scena : Un annuncio scioccante, pubblicato su Instagram per annunciare il proprio suicidio. E grazie al quale, però, la sua storia ha preso fortunatamente una piega diversa da quella, drammatica, che sembrava ormai inevitabile. Tutto è successo grazie alla prontezza di un’amica social, che imbattutasi nel testo inquietante ha subito allertato la polizia permettendo così agli agenti di intervenire. L’episodio è accaduto martedì 27 ...

“Ritorno in Honduras” : Isola dei Famosi : il Colpo di scena. Ormai il reality è entrato nel vivo e tra uno scandalo e l’altro arriva la novità che tutti aspettavano : “Alla fine è giusto così…” : Grosse novità all’Isola dei Famosi. Il gioco, nonostante i colpi di scena, prosegue e i naufraghi si battono per poterla spuntare l’uno sull’altro. Abbiamo visto in queste settimane come il nucleo di vip si sia via via sfoltito. Ovviamente ci sono state le eliminazioni, come previsto dal gioco, ma hanno molto colpito anche le varie defezioni dovute a malori, fame, infortuni e scandali. Insomma, ad Alessia Marcuzzi non ...

Colpo alla camorra - 14 arresti a Napoli - in manette anche un finanziere - : Napoli, 28 feb. , askanews, Ci sono anche un finanziere che prestava servizio presso il Gruppo Pronto Impiego di Napoli e Salvatore Di Lauro, 30enne conosciuto come 'terremoto' e figlio del boss della ...

Giornalista ucciso con un Colpo di pistola insieme alla sua compagna : Jan Kuciak, 27enne noto Giornalista investigativo, è stato ucciso insieme alla sua compagna con un colpo di pistola nel suo appartamento nel comune di Velka Macia, nei pressi di Trnava, nell’ovest della Slovacchia...

Maneskin alla prova del live il Colpo d'occhio c'è - il sound meno : Il colpo d'occhio è straniante: sul palco c'è un ragazzo a torso nudo stile Iggy Pop , ho detto stile, andiamoci piano, che urla stile David Johansen , ho detto stile, andiamoci piano, , accanto a lui ...

Ennesima aggressione alla troupe di Striscia la notizia : Colpo di pistola contro l'inviato Vittorio Brumotti : Una troupe della trasmissione televisiva Striscia la notizia è stata aggredita nel quartiere Zen 2 di Palermo. l'inviato Vittorio Brumotti stava conducendo un'inchiesta sullo spaccio della droga. L'...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : Colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Darmian alla Juventus?/ Allegri avrà il suo terzino : nuovo Colpo dei bianconeri : Darmian alla Juventus? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:02:00 GMT)

Genoa - ecco il Colpo : è fatta per Criscito - arriva dalla prossima stagione - i dettagli dell’accordo : La stagione del Genoa è finalmente svoltata, la squadra di Ballardini è reduce dall’importante successo in campionato contro l’Inter ma in generale da un momento importante che ha avvicinato tantissimo all’obiettivo salvezza, adesso la partita della verità contro il Bologna. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato e ha già chiuso un importante colpo per la prossima stagione, si tratta di un graditissimo ritorno. E’ ...

Retroscena Inter - il prossimo Colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

“Avevi promesso di non farlo più!”. Nervi tesi a Buckingham Palace. William - nonostante le promesse fatte alla moglie - lo rifà e a Kate non va proprio giù. E nella coppia più in vista del mondo ecco che l’aria si fa di Colpo pesante : Gli hobby, si sa, alle volte sono talmente appassionanti che rinunciarvi può essere davvero molto, molto complicato. Anche quando possono portare qualche burrasca imprevista tra le mura di casa. Se pensate che il vostro lui o la vostra lei siano i peggiori del mondo da questo punto di vista, forse fareste meglio a sapere che anche il principe William e la sua bella Kate si trovano a discutere per grande di questo tipo. Nello specifico, la ...

“Ma che ha fatto?!”. Tracollo choc : l’attore sex symbol ormai irriconoscibile. Tutti attendono con ansia il suo arrivo - poi - quando sale sul palco del super evento - al pubblico viene un Colpo. Il volto è deturpato dalla chirurgia e del ‘bonazzo’ di un tempo non c’è neanche l’ombra. Poveri noi : Tutti, da sempre, sono d’accordo su una cosa: è un figo spaziale. Universale. Unico. Irripetibile. Solo che c’è un piccolo problema: all’ultima apparizione pubblica il figo in questione è apparso completamente stravolto, diverso, invecchiato, “plastificato” e il pubblico è rimasto senza parole. Orde di donne con le mani nei capelli: nessuna può accettare che uno come lui abbia avuto un Tracollo come quello che Tutti abbiamo visto. Sembra ...

Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato Roma - Marotta studia il Colpo possibile : Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile. I campioni d’Italia in carica si sarebbero messi sulle tracce del tuttofare del club giallorosso(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:34:00 GMT)

Voragine alla Balduina - due indagati per crollo Colposo. I dodici esposti - inascoltati - dei condomini : Le indagini sulla frana di via Livio Andronico prendono subito una direzione precisa con l'iscrizione tra gli indagati del legale rappresentante dei proprietari del terreno e di quello della società ...