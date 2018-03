Clochard morto assiderato a Mantova

Mantova - Clochard morto assiderato : 10.01 Un senzatetto stato trovato cadavere, ieri sera, in una ex fabbrica a Mantova dove aveva ricavato un alloggio di fortuna. A stroncarlo,molto probabilmente, il freddo di questi giorni. La vittima Ben Abdelkader,52 anni, era un tunisino da anni a Mantova. L'uomo aveva problemi di alcol ed era malato; era seguito con molte difficoltà dai servizi sociali del Comune. A scoprire il cadavere, già in stato di decomposizione, un connazionale che ...

Milano - morto un Clochard di 47 anni Ancora una vittima del super-freddo : Un uomo di 47 anni stato trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Milano - morto Clochard 47enne Ancora una vittima del freddo Trovato già in arresto cardiaco : Un uomo di 47 anni stato Trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Milano - morto Clochard 47enne Ancora una vittima del freddo Trovato già in arresto cardiaco : Un uomo di 47 anni stato Trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Italia sotto zero - Clochard trovato morto a Milano : Italia sotto zero, clochard trovato morto a Milano L’uomo sarebbe deceduto per le basse temperature della notte, con minime diversi gradi sotto lo zero. Continua a leggere L'articolo Italia sotto zero, clochard trovato morto a Milano sembra essere il primo su NewsGo.

Italia sotto zero - Clochard trovato morto a Milano : L'uomo sarebbe deceduto per le basse temperature della notte, con minime diversi gradi sotto lo zero.

Milano - Clochard di 47 anni morto in zona stazione Centrale : Milano, 27 feb. , askanews, Un uomo senza fissa dimora è morto nella notte tra lunedì e martedì a Milano, in zona stazione Centrale. L'uomo, un italiano di 47 anni, è stato trovato in arresto cardiaco ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : gelo a Milano - Clochard morto assiderato in Stazione Centrale (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: clochard morto a Milano dopo nottata sotto il gelo in Stazione Centrale. Caos maltempo a Roma, Casapound sostiene Salvini. (27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:40:00 GMT)

Milano - Clochard di 47 anni morto in zona stazione Centrale : Milano, 27 feb. , askanews, - Un uomo senza fissa dimora è morto nella notte tra lunedì e martedì a Milano, in zona stazione Centrale. L'uomo, un italiano di 47 anni, è stato trovato in arresto ...

Milano - prima vittima per il gelo : Clochard trovato morto vicino alla stazione : Da Nord a Sud è scattato l'allarme gelicidio. L'ondata di gelo siberiano che sta colpendo in questi giorni tutta Italia ha fatto la sua prima vittima. Un senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina a Milano nei pressi della stazione Centrale. All'arrivo dei soccorritori del 118, l'uomo, un 47enne italiano, si trovava in arresto cardiaco. Senza successo i tentativi di rianimarlo.I portici di via Vittor Pisani, dove ...

Il gelo uccide a Milano : Clochard trovato morto sotto i portici : Tragedia nella notte a Milano: un clochard è morto, molto probabilmente a causa del freddo, in via Pisani. clochard morto a Milano L'uomo, un 47enne senza fissa dimora (ultima residenza in base...

Il gelo fa una vittima a Milano : un Clochard trovato morto vicino alla stazione : Un senza fissa dimora di 47 anni, italiano, è stato trovato senza vita questa mattina a Milano nei pressi della stazione Centrale. All'arrivo dei soccorritori del 118 l'uomo si trovava in arresto cardiaco, senza successo i tentativi di rianimarlo. I portici di via Vittor Pisani, dove si trovava, sono spesso utilizzati come riparo dai clochard durante la notte. Stando ai primi accertamenti è probabile che l'uomo sia rimasto vittima ...

Roma - Clochard trovato morto dentro lo stadio Flaminio : 'E' stato ucciso' : Da arena di gesta olimpiche e primati sportivi a teatro di un omicidio. Sulin Wickrmasingha, il clochard cingalese di 68 anni, trovato morto venerdì mattina all'interno dell'ex infermeria dello stadio ...

Clochard morto di freddo - succedeva anche 20 anni fa ma era inaccettabile : Un ragazzo di 30 anni, forse somalo, è morto di freddo in un cantiere abbandonato di Torino. Il commento di Niccolò Zancan .