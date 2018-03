Cinque milioni per le scuole superiori dove piove in classe e si sta al freddo

Affaritaliani.it - febbraio record Oltre Cinque milioni di lettori "Grazie". Il commento del direttore : cinque milioni e 250 mila: sono gli italiani che in febbraio hanno letto Affaritaliani.it Lo testimonia la tabella che alleghiamo di Analytics.google.com, il software di Google che rappresenta la fonte più accreditata dell’audience web sul mercato Segui su Affaritaliani.it

Gratta e vinci da record - vinti Cinque milioni di euro : ecco dove : La fortuna ha baciato la provincia di Salerno con una vincita record. Venti euro per diventare milionario nel giro di pochi minuti. E’ accaduto a Battipaglia ,dove un uomo ha deciso acquistare il Gratta e vinci ‘Maxi Miliardario’. L’avventore del Bar Mazzini, come capita a tanti amanti del gioco, si è allontanato dall’attività commerciale per verificare in disparte se il biglietto fosse vincente. Impossibile documentare la reazione del fortunato ...

Ascolti - Montalbano ancora record : sfiora gli 11 milioni e il 43% - è tra le Cinque più viste di sempre : ancora un grande risultato per Luca Zingaretti e il suo commissario Montalbano, prodotto della penna dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. Amore, il secondo episodio inedito del Commissario ...

[Il retroscena] La slavina che travolge i Cinque Stelle : un buco di circa tre milioni nei rimborsi e dieci persone coinvolte. Ma non è ... : ... ma chiede di valutare la sua opera e il suo mandato nel complesso , "Accetterò le decisioni dei responsabili ma vi pare logico che possa mettere repentaglio la possibilità di fare politica per cifre ...

Sanità - “nei prossimi Cinque anni 45mila dottori in pensione. 14 milioni di italiani resteranno senza medico di base” : Saranno soprattutto i cittadini di Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia a risentire delle decine di migliaia di pensionamenti attesi tra i medici nei prossimi cinque anni. Di qui al 2022 cesseranno di lavorare 45mila medici, di cui 30mila ospedalieri e 14.908 di famiglia. In Campania ne verranno a mancare 1.619, in Lazio 1.313, in Lombardia 1.802 e in Sicilia 1.396. Circa 14 milioni di italiani rischiano così di rimanere senza medico di base. A ...

Allarme medici di famiglia : in Cinque anni 14 milioni di italiani saranno senza : Nei prossimi cinque/otto anni i pensionamenti dei medici di famiglia anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale. A lanciare l'Allarme la Federazione medici di medicina ...

Allarme medici - con i pensionamenti "45mila in meno in Cinque anni" : 14 milioni di italiani resteranno senza : Allarme carenza medici: una 'emorragia' di 45.000 camici bianchi in 5 anni è quella che si determinerà in Italia per effetto dei pensionamenti e che riguarderà sia i...

Patrice Lescaudron - Cinque anni di prigione all'ex gestore Credit Suisse che ha rubato 47 milioni di franchi ai clienti : Le sue proprietà - oltre alla sua reggia in Svizzera, valutata 2,4 milioni di franchi svizzeri, ci sono anche due appartamenti in un resort in Sardegna , l'equivalente di $10 milioni in asset e altri ...

Pop Vicenza - Gdf sequestra 1 - 7 milioni a Cinque imputati : (Teleborsa) - La Guardia di Finanza di Vicenza, su richiesta della Procura, avrebbe eseguito sequestri conservativi per un valore totale di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di cinque degli ...

In arrivo un ct da Cinque milioni. Conte - Ancelotti e Mancini in corsa : Passi avanti pochi, distanze ancora siderali. Il futuro della Figc è appeso ad un'elezione che (per ora) vede in campo Damiano Tommasi (Associazione calciatori) e che vedrà in corsa anche Gabriele ...

Lotteria Italia : Cinque milioni ad Anagni Secondo premio a Milano - poi vincono Piemonte e Roma : tutti i biglietti vincenti : In provincia di Frosinone venduto il biglietto che ha vinto il primo premio, da 5 milioni di euro. Due milioni e secondo premio a Milano, venduto a Rosta, nel torinese, il terzo premio, a Roma il quarto e il quinto a Pinerolo