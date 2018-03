Ciclismo | Mondiali pista | bronzo azzurre

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni si tinge di bronzo! L’erede di Viviani sul podio dell’omnium : Arriva la sesta medaglia per la spedizione italiana ai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Apeldoorn. In terra olandese Simone Consonni fa il bis: dopo il bronzo nell’inseguimento a squadre con il quartetto, arriva quello nell’omnium. Due podi in due specialità olimpiche, dunque, per il corridore della UAE Emirates, autore di quattro prove convincenti. Sesto nello scratch, quinto nella tempo race, terzo ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : BRONZO ITALIA NELLA MADISON DONNE!!! Simone Consonni primo dopo tre prove nell'omnium : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare , sabato 3 marzo, dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Letizia Paternoster e Maria Confalonieri - Italia all’Americana : bronzo stellare nella madison! : Un bronzo che vale oro. nella specialità olimpica della madison, ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in quel di Apeldoorn (Olanda), la coppia tricolore formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri trova una fantastica medaglia, l’ennesimo trionfo per la spedizione azzurra che manda un chiaro segnale verso Tokyo 2020. La classica Americana, gara tradizionale per il Ciclismo su pista con le due atlete che ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : BRONZO ITALIA NELLA MADISON DONNE!!! Simone Consonni primo dopo tre prove nell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (sabato 3 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). dopo il successo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale di ieri, che ha portato la quarta medaglia all’ITALIA in un’edizione già ora più che positiva, oggi si assegneranno cinque titoli e gli azzurri hanno possibilità di inserirsi NELLA lotta per il podio in almeno due di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni sogna l’oro nell’omnium! Primo dopo tre prove : si decide tutto nella corsa a punti : Simone Consonni tutto cuore e grinta nella terza delle quattro prove dell’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn. Una gara ed eliminazione davvero durissima per l’alfiere tricolore, che si è difeso con le unghia e con i denti ed è andato a prendersi una terza posizione davvero fondamentale in vista della corsa a punti che assegnerà le medaglie. L’azzurro, infatti, è stato a rischio sin ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Simone Consonni sesto nello Scratch dell’Omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (sabato 3 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo il successo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale di ieri, che ha portato la quarta medaglia all’Italia in un’edizione già ora più che positiva, oggi si assegneranno cinque titoli e gli azzurri hanno possibilità di inserirsi nella lotta per il podio in almeno due di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni al comando dopo le prime due prove dell’omnium! Record del mondo per Chloe Dygert nell’inseguimento : Si è conclusa la prima sessione della quarta giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda). Per l’Italia arrivano ottime notizie dall’omnium maschile dove un brillantissimo Simone Consonni si trova in prima posizione provvisoria dopo due delle quarte prove previste. Il 23enne lombardo ha aperto subito bene ottenendo un sesto posto nello scratch, guadagnando così 30 punti. Poi è riuscito a ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Simone Consonni sesto nello Scratch dell'Omnium : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare , sabato 3 marzo, dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : sesto posto per Simone Consonni nella prima prova dell’omnium - l’olandese van Schip in testa : Simone Consonni apre con un sesto posto l’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il 23enne lombardo ha infatti tagliato il traguardo in sesta posizione nello scratch, guadagnando così 30 punti, che rappresentano un buon punto di partenza per cercare di salire sul podio. Sprint vincente per l’olandese Jan Willem van Schip, che si porta così provvisoriamente al comando davanti al giapponese Eiya Hashimoto e allo ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Simone Consonni e la Madison femminile migliori speranze per l'Italia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare , sabato 3 marzo, dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Simone Consonni e la Madison femminile migliori speranze per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (sabato 3 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo il successo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale di ieri, che ha portato la quarta medaglia all’Italia in un’edizione già ora più che positiva, oggi si assegneranno cinque titoli e gli azzurri hanno possibilità di inserirsi nella lotta per il podio in almeno due di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Confalonieri-Paternoster a caccia delle medaglie nella madison : L'Italia schiera in pista un duo che può sicuramente regalare soddisfazioni , la vittoria è arrivata per loro nell'ultima tappa di Coppa del mondo in quel di Minsk, : Letizia Paternoster e Maria ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Confalonieri-Paternoster a caccia delle medaglie nella madison : Penultima giornata di gare al Mondiale di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in quel di Apeldoorn (Olanda). Altra giornata con una super carta: la madison femminile. Inserita da poco nel circuito olimpico, la madison è la cosiddetta ‘americana’: una corsa a punti con le squadre che giocano però a coppie di sì danno regolarmente il scambio. L’Italia schiera in pista un duo che può sicuramente regalare soddisfazioni (la vittoria è arrivata ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : sabato 3 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport le trasmetterà in differita nella notte. Sarà possibile seguire l'evento anche con ...