Ciclismo | GP Larciano 2018 | programma | orari e tv Il percorso e la startlist

oasport

: WILIER TRIESTINA-SELLE ITALIA: GRAN PREMIO INDUSTRIA & ARTIGIANATO DI LARCIANO - CiclismoSG : WILIER TRIESTINA-SELLE ITALIA: GRAN PREMIO INDUSTRIA & ARTIGIANATO DI LARCIANO - mondialinet : Ciclismo Cup, GP Industria e Artigianato-Larciano 2018 in diretta streaming su - CiclismoSG : Biesse Carrera Gavardo: TUTTO PRONTO PER IL MEMORIAL POLESE E L’INTERNAZIONALE DI LARCIANO -

(Di sabato 3 marzo 2018) Il granderesta in Toscana e domani (domenica 4 marzo) si correrà la 41ma edizione del G.P. Industria e Artigianato di, valido come seconda prova dellaCup. Una corsa che vedrà protagonisti tanti corridori di livello a partire dal vincitore dello scorso anno, il britannico Adam Yates, poi avremo il polacco Rafał Majka, il campione del mondo di ciclocross Wout Van Aert e gli italiani Giovanni Visconti e Marco Canola. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport e in diretta streaming su OASport (tramite la collaborazione con PMG Sport) a partire dalle 14.30. ILdi 199 km con partenza e arrivo a. I primi 100 km sono quasi completamente pianeggianti, poi si entra nel circuito finale caratterizzato dalla salita di Fornello (3.6 Km al 5.3%) su cui i corridori transiteranno quattro volte, con l’ultimo scollinamento posto a 7 km dal ...