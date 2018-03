C’eravamo tanto odiati

vanityfair

(Di sabato 3 marzo 2018) Questo articolo è tratto dal numero 9 di Vanity Fair in edicola dal 28 febbraio 2018 Che Sarah Jessica Parker, 52 anni, e Kim Cattrall, 61, non fossero mai state vicine come le loro Carrie Bradshaw e Samantha Jones di Sex and the City, l’avevamo intuito da anni e anni di indiscrezioni di screzi e ripicche sul set (fino alla mancata realizzazione del terzo film ispirato alla fortunata serie tv), ma nessuno poteva immaginare che la faida tra le due attrici fosse così profonda. Fino a oggi: «Non ho bisogno del tuo affetto e del tuo supporto in questo momento tragico», ha scritto Cattrall sul suo profilo social rifiutando le condoglianze di SJP dopo l’improvvisa scomparsa del fratello Chris. Per poi rincarare la dose: «La tua continua ricerca di contatto è doloroso promemoria di quanto fossi crudele e lo sei ancora. Non sei la mia famiglia. Non sei una mia amica». Ma a Hollywood le due non ...