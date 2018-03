Cellulare in cabina | si può?

Cosa rischia chi si porta il Cellulare nella cabina elettorale : Quanto può costare una bravata (quando non è qualCosa di peggio) come portare un cellulare nella cabina elettorale per fotografare la scheda? Più di quanto si immagina, ora che la Cassazione (sentenza 9400 depositata il 1 marzo) sulla segretezza del voto (articolo 1 legge 96/2008) mette definitivamente le cose in chiaro. A fare giurisprudenza è il caso di un uono di 77 anni la cui pena detentiva ...

1000 euro di multa per chi porta il Cellulare in cabina : Fino a mille euro di multa per chi porta il cellulare in cabina elettorale. E’ quanto chiarisce il Ministero dell’Interno in vista del voto previsto per domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, quando oltre 50 milioni di cittadini italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare Camera e Senato. “Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto – spiega il Viminale – la legge fa divieto di ...