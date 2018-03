CECILIA CAPRIOTTI Le notti d' amore con il fidanzato | il ritorno dopo il compleanno

CECILIA Capriotti/ Il racconto sulle notti d'amore con il fidanzato : resterà in gara? (Isola dei famosi 2018) : Cecilia Capritti è tornata all'Isola che non c'è incontrando Nadia Rinaldi, Filippo Nardi e Paola Di Benedetto ai quali ha raccontato dei particolari intimi della sua vita.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Isola dei famosi - CECILIA CAPRIOTTI : 'Ho fatto l'amore col mio fidanzato e l'ho picchiato' : 'Ho mangiato la cioccolata e fatto l'amore con il mio fidanzato , Gianluca Mobilia , ndr, . Ma sai che ho fatto per stupirlo? l'ho picchiato! Gli ho dato due schiaffi , magari si eccita , ho detto!'. ...

CECILIA CAPRIOTTI - "Non sono rifatta"/ "Va avanti chi si nasconde - io sono trasparente" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti afferma di non essere rifatta e attacca Rosa Perrotta che, al contrario, non avrebbe più un'espressione avendo fatto troppo uso della chirurgia plastica.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Isola dei Famosi - CECILIA CAPRIOTTI : "Non sono rifatta. Se ho un orgasmo ho un'espressione" : Eliminata dall' Isola dei Famosi , Cecilia Capriotti ha avuto modo di rispondere ad alcuni commenti poco carini che sono stati fatti su di lei quando era ancora in Honduras. La showgirl non si è di ...

