Cecchi Gori esce dall'ospedale : Questa mattina il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ha lasciato l'ospedale per far ritorno a casa. Con lui l'ex moglie Rita Rusic ed il figlio Mario che in questo lungo periodo gli sono ...

Il bisbetico domato/ Produzione del film è stata firmata da Mario e Vittorio Cecchi Gori (11 febbraio 2018) : Il bisbetico domato, il film in onda su Iris oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Adriano Celentano e Ornella Muti, alla regia Castellano e Pipolo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:57:00 GMT)

VALERIA MARINI/ Dopo la depressione "sposa" Costantino : quando aspettava un figlio da Cecchi Gori... : VALERIA MARINI confessa di aver vissuto un periodo difficile in cui ha sofferto di depressione. Questa sera su Rai 2 la showgirl "sposa" Costantino della Gherardesca.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:03:00 GMT)

Rita Rusic : 'Vittorio Cecchi Gori è masochista e sadico. Dal divorzio non ho preso un euro' : Rita Rusic, ospite a 'Il Sabato Italiano' su Rai1, ha parlato del rapporto con l'ex marito Vittorio Cecchi Gori. In un'intervista a Eleonora Daniele ha raccontato del suo essere masochista: 'È un uomo ...

RITA RUSIC/ Ex moglie di Vittorio Cecchi Gori : “Ha fatto soffrire troppo i nostri figli” (Sabato Italiano) : RITA RUSIC sarà ospite della prossima puntata di Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele e in onda su Rai 1, durante la quale parlerà di Vittorio Cecchi Gori. (Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Rita Rusic in tv hanno lasciato solo Vittorio Cecchi Gori : Ospite al programma ‘La Vita in Diretta’ Rita Rusic parla delle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori . «Vittorio è stabile e in costante miglioramento. È dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli». «Adesso intorno a Vittorio non c’è nessuno perché non c’è più niente da prendere – dice Rusic – quello che doveva essere preso è stato preso tutto. Vittorio non ha più ...

Cecchi Gori ancora in ospedale : "E' dimagrito almeno 20 kg" : Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dal giorno di Natale in seguito a un'...

Vittorio Cecchi Gori - l’ex moglie Rita Rusic a La vita in diretta : ‘Abbandonato da tutti’ : Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è intervenuta il 17 gennaio a La vita in diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni, parlando delle condizioni di salute del produttore, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari il giorno di Natale: “Vittorio è stabile e in costante miglioramento. E’ dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli” QUI( il ...

