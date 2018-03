C' è posta per te Le storie | anticipazioni e ospiti 3 marzo | Emma Marrone e Luca

EMMA MARRONE A C'È posta per TE/ La cantante e il suo grande desiderio : "Voglio diventare mamma" : EMMA MARRONE, ospite questa sera a C’è POSTA per te: torna alla corte di Maria De Filippi. Ha rilasciato ieri il secondo singolo estratto dall’album Essere qui, intitolato Effetto domino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Cremona - chiudeva l’ufficio postale per fare ginnastica : condannata la direttrice. Lei : “Colpa di problemi di salute” : chiudeva l’ufficio, dicendo ai clienti che i terminali erano guasti. Poi l’ex direttrice delle poste di un piccolo Comune in provincia di Cremona, spenta la luce e chiusa a chiave la porta, si fermava in ufficio a fare ginnastica. Ieri, la donna, 51 anni, accusata di interruzione di pubblico servizio, è stata condannata dal giudice Giuseppe Bersani a quattro mesi di reclusione, pena sospesa. La vicenda risale al 2015 ed è stata scoperta grazie a ...

Luca Argentero / Di che storia sarà testimone? Per la Marino è un ottimo compagno di vita (C’è posta per Te) : Luca Argentero protagonista di una bellissima sorpresa a C’è Posta per Te. Con Paolo Tenna ha creato "Myvisto" per incentivare le aziende a pubblicizzare i prodotti nei film.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:01:00 GMT)

Fabrizio Corona sfida i giudici e posta un video su Instagram (nel quale canta ‘Estate dimmerda’ del rapper Salmo) : Fabrizio Corona “non abbassa la cresta”. Il giudice lo scarcera e lo obbliga a non usare i social, ma lui se ne frega e posta un lungo video su Instagram. Come fosse un assaggio di un video musicale, Corona pompa a manetta Estate dimmerda del rapper Salmo e intanto si fa ritrarre in numerose e recenti sequenze in cui entra ed esce dal carcere. Tenuta sportiva, ma anche completo blu, occhiali firmati e capelli più corti, l’ex fotografo appare in ...

Campidoglio - avviato iter autorizzativo per nuovi impianti di compostaggio aerobico : Sono stati presentati questa mattina in Regione Lazio gli studi di impatto ambientale per i due nuovi impianti di compostaggio aerobicoche Roma Capitale intende realizzare a Cesano Osteria Nuova (XV Municipio) e Casal Selce (XIII Municipio). Con il deposito dei documenti da parte di AMA, inizia formalmente l’iter di autorizzazione degli impianti da parte degli uffici […]

C'è posta per te - anticipazioni 3 marzo : ospiti Luca Argentero ed Emma Marrone : La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . C'è posta per te, ospiti 3 marzo In studio Luca Argentero ed Emma ...

Luca Argentero/ Di che storia sarà testimone? Da sex symbol a imprenditore (C’è posta per Te) : Luca Argentero protagonista di una bellissima sorpresa a C’è Posta per Te. Con Paolo Tenna ha creato "Myvisto" per incentivare le aziende a pubblicizzare i prodotti nei film.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Emma Marrone a C’è posta per te/ "Ho fatto pace con il mio lato femminile" : Emma Marrone, ospite questa sera a C’è posta per te: torna alla corte di Maria De Filippi. Ha rilasciato ieri il secondo singolo estratto dall’album Essere qui, intitolato Effetto domino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:18:00 GMT)

C'è posta per te/ Le storie : anticipazioni e ospiti 3 marzo. Emma Marrone e Luca Argentero da Maria De Filippi : C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:10:00 GMT)

C’è posta per te – Settima puntata del 3 marzo 2018 – Ospiti Luca Argentero e Emma Marrone. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo. Gli ascolti, complice […] L'articolo C’è posta per te – Settima puntata del 3 marzo 2018 – Ospiti Luca Argentero e Emma Marrone. sembra essere il ...

12 domande (con tentativi di risposta) per prepararci al voto : Ci siamo. Si vota. Per i molti che ancora non sanno chi scegliere, ecco qualche domanda che ci siamo fatti qui in redazione. 1) Per farmi un’idea: che dicono i sondaggi? Gli ultimi, pubblicati due settimane fa prima del silenzio elettorale, offrivano un unanime verdetto sul vincitore: non vincerà nessuno. La coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia Udc) era in testa con il 37% delle ...

Ambiente. Avviato iter per due nuovi impianti di compostaggio : 'I due nuovi siti', spiegano in AMA, 'si inseriscono in un disegno strategico di potenziamento del recupero e del riutilizzo degli scarti alimentari e organici a Roma, in una logica di economia ...

Andrea Offredi - dopo Uomini e Donne trova lavoro a C'è posta per te : ecco cosa farà per Maria De Filippi : FUNWEEK - Da Uomini e Donne a C'è Posta per Te. dopo la delusione d'amore con Claudia D'Agostino, Andrea Offredi ritrova l'amore ma anche un nuovo posto di lavoro. A offrirglielo direttamente Maria De ...

Ospiti C'è posta per te/ Emma Marrone e Luca Argentero per la puntata 3 Marzo 2018 : C'è posta per te, svelati gli Ospiti della puntata di domani 3 Marzo 2018. In studio con Maria De Filippi ci saranno Emma Marrone e Luca Argentero.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 16:45:00 GMT)