C' è posta per te 2018 Le storie in diretta | Valeria chiama Emma Marrone Ottava puntata

Emma Marrone a C’è posta per te/ La cantante è il regalo di Valeria per Luigi : la loro storia commuove tutti : Emma Marrone, ospite questa sera a C’è posta per te: torna alla corte di Maria De Filippi. Ha rilasciato ieri il secondo singolo estratto dall’album Essere qui, intitolato Effetto domino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 23:53:00 GMT)

C'è posta per te - Carmen non vede il padre da 8 anni : 'La sua nuova compagna non mi vuole' : Maria De Filippi racconta la storia di Carmen a C'è posta per te , una ragazza che non sente il padre da 8 anni: l'uomo si è rifatto una vita con una giovane compagna non italiana e dal 2010 non ha ...

Luca Argentero si commuove a C'è posta per te : 'La mia famiglia è come la vostra' : C'è posta per te si apre subito con il primo ospite della serata, Luca Argentero . Melissa e Francesco sono chiamati in studio e quando si apre la busta compare un abito e la madre: 'Questo vestito a ...

C’è posta per te – Settima puntata del 3 marzo 2018 – Ospiti Luca Argentero e Emma Marrone. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo. Gli ascolti, complice […] L'articolo C’è posta per te – Settima puntata del 3 marzo 2018 – Ospiti Luca Argentero e Emma Marrone. sembra essere il ...

BOOM! C’è posta per Te si allunga di due puntate (Milly è nera!). Gli speciali con Totti e Pausini slittano alla prossima stagione : C'e` Posta per Te - Maria De Filippi e Emma Avete presente quando, poco più di un mese fa, vi anticipavamo l’arrivo di due speciali con i quali Maria De Filippi avrebbe raccontato Francesco Totti e Laura Pausini? Bene, sPostate temporalmente il tutto alla prossima stagione tv. Mediaset, infatti, ha chiesto al volto di punta della rete di allungare C’è Posta per Te di due puntate, che andranno ad occupare quei due sabati sera ...

Luca Argentero a C’è posta per te : la struggente storia di Anna : C’è posta per te: la storia di Anna e la sorpresa di Luca Argentero La settima puntata di C’è posta per te si è aperta con Luca Argentero, chiamato da Anna per una sorpresa ai figli Melissa e Francesco. Anna ha scritto a Maria De Filippi per chiedere scusa ai figli, sostenendo di non essere stata ultimamente una brava madre, da quando è morto il marito Gennaro. Un giorno Francesco ha fatto un’affermazione che ha scosso molto ...

Luca Argentero / A C’è posta per Te è il regalo per Francesco e Melissa : "In voi rivedo la mia famiglia" : Luca Argentero protagonista di una bellissima sorpresa a C’è Posta per Te. Con Paolo Tenna ha creato "Myvisto" per incentivare le aziende a pubblicizzare i prodotti nei film.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:43:00 GMT)

