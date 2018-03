CasaPound chiude la campagna | “Insieme per la nazione”

Elezioni - CasaPound chiude campagna al Pantheon. Presidio dei centri sociali : “Nessuno spazio ai fascisti” : Casapound chiude la campagna elettorale di fronte al Pantheon, mentre dall’altro lato, a largo Argentina, centri sociali e attivisti manifestano “contro ogni fascismo”. “Sta succedendo una cosa strana in questo paese: si inneggia alla democrazia per lasciare spazio a chi porta parola di odio e discriminazione”, dice Tiziano, uno di coloro che protestano. “Non esiste campagna elettorale che possa giustificare ...

Roma - Anpi e Cgil in corteo contro i fascismi. Camusso : “Applicare Costituzione e chiudere organizzazioni come CasaPound” : Il coro è unanime. Alla partenza della manifestazione “Mai più fascismi” a Roma, dalla Cgil all’Anpi, fino alle organizzazione che hanno aderito all’iniziativa la richiesta è quella di chiudere le organizzazioni e i movimenti politici neofascisti. “Anche oggi Di Stefano e Casapound non rinnegano il fascismo? Bisogna applicare la Costituzione e chiudere questi movimenti”, ha rivendicato la segretaria Cgil ...