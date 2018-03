Camorra | blitz della polizia nel rione Sanità a Napoli | 18 arresti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 marzo 2018) Diciotto persone sono state arrestate nel. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale dinei confronti di presunti promotori e affiliati del clan Vastarella, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, ricettazione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma, minacce. In particolare, il clan avrebbe costretto gli esponenti di organizzazioni criminali rivali ad abbandonare le proprie abitazioni, compiendo anche incursioni armate all’interno del quartiere napoletano, in ogni ora del giorno enotte. L’inchiesta è coordinata dalla Dda di. L'articolonel: 18proviene da Il Fatto Quotidiano.