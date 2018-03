Lagela ilespugnando il San Paolo 2-4. Ilscende in campo con la consapevolezza di dover rispondere alla Juve e il gol di Insigne al 6'sembra avviare la strada in discesa,ma lareplica subito con Under, poi al 26' assist di Florenzi e raddoppio di Dzeko. Per i partenopei si fa dura: al 73' Dzeko con un sinistro a giro insacca.Alisson è un fenomeno su Insigne e al 79' arriva il quarto gol giallorosso con Perotti che sfutta un errore di Mario Rui. Inutile il gol di Mertens al 92'.(Di sabato 3 marzo 2018)