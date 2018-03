Cacciato via da bar perché nero

Palermo : 'Cacciato via da un bar perché nero' (2) : (AdnKronos) - Francesco Carollo scrive: "Non te la prendere. Il razzismo esiste solo fra gli ignoranti e I deboli, è un atto di rivalsa nella vita di chi non si sente considerato. I cretini sono ovunque. Sii sempre te stesso". E Yacoub risponde: "Grazie a tutti per il vostro supporto davvero thank y