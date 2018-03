Bye bye freddo

L’eleganza di Sam Smith ai Brit Awards 2018 in Too good at a goodByes (video) : Sam Smith ai Brit Awards 2018 porta Too good at a goodbyes. A meno di un mese dalla sua performance ai Grammy, l'artista torna sul palco con una versione semplice ed elegante del brano che ha voluto replicare sul palco della O2 Arena. Il brano è estratto dal suo album The Thrill of It All, che ha debuttato al primo posto in numerose delle classifiche internazionali che ne hanno ospitato il debutto. Nella sua esibizione, non ci sono ...