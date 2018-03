BRUXELLES dopo le elezioni un congresso mondiale su SCIENCE AND DEMOCRACY

Brexit - la paura di BRUXELLES dopo il no : Londra vuole diventare paradiso fiscale : «Temiamo che la Gran Bretagna tenterà di diventare un paradiso fiscale sotto il naso dell'Europa», dice l'europarlamentare della Cdu (gruppo Ppe), Burkhard Balz. dopo aver presentato la bozza di intesa, che la premier Theresa May ha definito «inaccettabile», cresce la preoccupazione in Europa per le sorti delle trattative tra Unione europea e Regno Unito. «Passeremo al microscopio gli ...