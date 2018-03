Bronzo ai Mondiali su pista Valsecchi e le azzurre brillanti

Atletica - Mondiali Birmingham : Trost di Bronzo! : La gara non ha funzionato come speravo ma questo è lo sport. Mi sento bene. Devo lavorare per essere pronto per la stagione estiva- Non sono sorpreso del salto di Danil- Sono contento di aver trovato ...

Atletica - Mondiali Indoor - Alessia Trost euforica per il Bronzo di Birminghan : 'ci ho sempre creduto' : Le emozioni di Alessia Trost dopo il bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham L'azzurra Alessia Trost esprime la sua gioia dopo la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali Indoor di ...

Atletica : Mondiali indoor - Trost Bronzo : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Subito una medaglia per l'Atletica italiana, nella serata di apertura dei Campionati Mondiali indoor a Birmingham, in Gran Bretagna. L'azzurra Alessia Trost conquista il bronzo ...

ATLETICA - ALESSIA TROST/ Medaglia di Bronzo ai Mondiali Indoor nel salto in alto : ALESSIA TROST, bronzo ai Mondiali Indoor d'ATLETICA: nel salto in alto l'atleta azzurra è arrivata sul gradino più basso del podio, saltando 1.93 (suo personale stagionale)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Atletica - Mondiali Indoor : Alessia Trost di Bronzo a Birmingham : Speciale medaglia di bronzo per Alessia Trost ai Campionati Mondiali Indoor a Birmingham Subito una medaglia per l'Atletica italiana, nella serata di apertura dei Campionati Mondiali Indoor a ...

Atletica - Mondiali indoor Birmingham 2018 : calendario e italiani in gara. Bronzo per Trost : Mondiali indoor Birmingham 2018, calendario degli italiani Giovedì 1 marzo ore 19.45 italiane Alessia Trost , CRONACA FINALE, salto in alto, Venerdì 2 marzo ore 11.35 italiane Anna Bongiorni , ...

Atletica - Mondiali indoor : Trost Bronzo nell'alto : Subito una medaglia per l'Italia nella gara di apertura. L'azzurra ha saltato 1,93. Oro alla russa Laskitskene , 2,01, , argento all'americana Cunningham , 1,93 ma un nullo in meno,

Mondiali su pista - Anche le donne in festa! Il quartetto femminile conquista la medaglia di Bronzo ad Apeldoorn : Il quartetto femminile vince la medaglia di bronzo nell'inseguimento, corsa valida per i Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn Bellissimo bronzo nel quartetto femminile ad inseguimento. Elisa ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : assegnati i primi titoli iridati. Nel salto in alto femminile ALESSIA TROST VINCE IL Bronzo!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 : Alessia Trost è tornata - volo di Bronzo! Medaglia da sballo - domina Mariya Lasitskene : Un lampo di talento, un fulmine inatteso: Alessia Trost conquista un’insperata Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna), contro ogni pronostico della vigilia, l’azzurra riesce a salire sul podio del salto in alto con la misura non superlativa di 1.93: tanto basta per festeggiare e lasciarsi alle spalle le avversarie, decisamente più quotate alla vigilia ma crollate una dopo ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 : Alessia Trost è tornata - volo di Bronzo! Medaglia da sballo - domina Mariya Lasitskene : Un lampo di talento, un fulmine inatteso: Alessia Trost conquista un’insperata Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna), contro ogni pronostico della vigilia, l’azzurra riesce a salire sul podio del salto in alto con la misura non superlativa di 1.93: tanto basta per festeggiare e lasciarsi alle spalle le avversarie, decisamente più quotate alla vigilia ma crollate una dopo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’inseguimento a squadre femminile è medaglia di Bronzo! : Un’Italia eccezionale in questa seconda giornata del Mondiale di Ciclismo su pista in quel di Apeldoorn: dopo il bronzo con il quartetto maschile, l’argento di Michele Scartezzini, arriva anche la terza piazza per la nazionale di inseguimento a squadre femminile. Silvia Valsecchi, Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo e Letizia Paternoster: un quartetto affiatato che è riuscito a superare la sconfitta nel penultimo atto con una super Gran ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : si assegnano i primi titoli iridati. Conclusa la cerimonia di apertura - al via il salto in alto : ALESSIA TROST VINCE IL Bronzo!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

Ciclismo : Italia Bronzo a mondiali pista : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Medaglia di bronzo per l'Italia nell'inseguimento a squadre maschile ai mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn 2018: gli azzurri Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna ...