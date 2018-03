Boss latitante della ' Ndrangheta arrestato in Germania

Castelvetrano - il paese del Boss latitante Messina Denaro dove nessuno paga le tasse : Tributi non pagati, mancata riscossione, concessioni edilizie e convenzioni a canoni risibili di cui hanno giovato anche i favoreggiatori del boss: Castelvetrano, la città di origine dell’ultimo grande latitante della mafia, Matteo Messina Denaro, si è trasformata in una zona franca: negli ultimi cinque anni non c’è tassa comunale che non sia st...