Berlusconi a Napoli | turista con la Pascale Pranzo con i candidati

Elezioni - Berlusconi a Napoli rompe il silenzio elettorale parlando di flat tax e risparmi fiscali : Durante la visita a Napoli, in via San Gregorio Armeno, Silvio Berlusconi si è fermato a parlare con alcuni cittadini esponendo loro i benefici della flat tax e dei tagli delle tasse proposti dalla coalizione di centrodestra, rompendo di fatto il silenzio elettorale. La legge 212 del 1956 infatti vieta, dal giorno prima del voto, i comizi e le “riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al ...

Berlusconi in gita a Napoli : 'Vinco e ci saranno meno tasse' : Nessun altro paese al mondo può lontanamente competere con noi per i tesori d'arte che chi ci ha preceduto ci ha lasciato'. Il Cavaliere si è fermato, tra gli altri, anche con Carla Ruggiero, ...

Silvio Berlusconi in gita a Napoli : 'Vinco e ci saranno meno tasse' : È un Berlusconi convinto di avere la vittoria già in tasca. Parlando con i suoi, ma - soprattutto con i cittadini , rompendo così il silenzio elettorale, , il Cav ha promesso una riorganizzazione del ...

Berlusconi attende il voto passeggiando a Napoli : Silvio Berlusconi si è regalato una giornata di pausa nell'attesa del voto di domani 4 marzo. Il Cavaliere, in compagnia di Francesca Pascale, ha visitato la Cappello Sansevero nel centro storico di Napoli. Con Berlusconi e la Pascale erano presenti anche alcuni candidati azzurri.Tra questi Mara Carfagna e Paolo Russo. Con loro anche Armando Cesaro, figlio di Luigi Cesaro. Il leader di Forza Italia dopo il suo arrivo ha salutato alcuni ...

Napoli - Berlusconi a San Gregorio Armeno : visita alla bottega del maestro presepiaio Ferrigno : Silvio Berlusconi ha completato il suo tour nel centro storico di Napoli facendo una visita a sorpresa nella bottega del maestro presepiaio Marco Ferrigno in via San Gregorio Armeno. La compagna del ...

Berlusconi in gita a Napoli : bagno di folla ai Decumani prima delle elezioni : Nessun altro paese al mondo può lontanamente competere con noi per i tesori d'arte che chi ci ha preceduto ci ha lasciato'. Il Cavaliere si è fermato, tra gli altri, anche con Carla Ruggiero, ...

Berlusconi in gita a Napoli : bagno di folla ai Decumani prima delle elezioni : Silvio Berlusconi sceglie Napoli per trascorrere le ultime ore prima del voto. Nonostante la pioggia, il leader di FI, pur apportando modifiche al programma iniziale, non ha rinunciato alla sua...

Silvio Berlusconi - golpe 2011 : 'Giorgio Napolitano aveva promesso a Fini di farlo premier' : Nuove 'perle' dal golpe 2011, quelle oscure trame che hanno portato alla caduta del governo di Silvio Berlusconi . È stato proprio il Cavaliere, intervistato a Italia 18 , trasmissione di Sky Tg24 ...

Berlusconi conferma : 'Non sarò a Napoli' : Silvio Berlusconi non sarà a Napoli negli ultimi giorni di questa campagna elettorale, in vista del voto del prossimo 4 marzo. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato ai microfoni de La 7 ...

Berlusconi dice no a Napoli : 'Meglio in tv a convincere gli indecisi' : Per ora Silvio Berlusconi ha confermato solo l'appuntamento del Teatro Manzoni di Milano, la mattina del 25 febbraio. In agenda non ci sarebbero altri impegni politici, raccontano fonti azzurre. In ...

Silvio Berlusconi - paura per la sua salute : Marina ordina di cancellare i comizi a Napoli e Palermo : Si fanno sempre più basse le possibilità che Silvio Berlusconi possa tenere tutti i comizi in programma in Siclia, Campania e Puglia. Proprio le regioni in cui il centrodestra, e Forza Italia in ...

Venerdì arriva Berlusconi a Napoli : 'Solo noi garantiamo governabilità' : Professionisti, docenti universitari, imprenditori: non più la Forza Italia che fu ma quello che si riesce a convincere in tempi di anti-politica galoppante. A Casalnuovo il coordinatore provinciale ...

Libia - il retroscena di Berlusconi : Napolitano chiese l'intervento : Fu Giorgio Napolitano nel 2011 a chiedere l'intervento militare in Libia per destituire il rais Muhammar Gheddafi.Lo racconta Silvio Berlusconi, ribadendo a SkyTg24 la sua versione dei fatti: "È stato il Capo dello Stato come capo delle forze armate a chiedere alle commissioni di dare l'autorizzazione alle nostre basi per gli alleati che attaccavano la Libia", ha sottolineato il leader di Forza Italia che allora era ...

Matteo Renzi - attacco a Silvio Berlusconi sugli immigrati : la vergognosa omissione su Giorgio Napolitano : Silvio Berlusconi attacca sugli immigrati, definendoli una ' bomba sociale ' e addossandone le responsabilità alla sinistra? Matteo Renzi risponde: 'Berlusconi dice che i migranti in Italia sono una ...