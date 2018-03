Beach volley | World Tour 2018 Fort Lauderdale Nicolai Lupo contro Herrera Gavira per

Beach volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale : il derby azzurro va all'esperienza di Nicolai/Lupo. Si conclude la favola di Ranghieri/... : Primo set meraviglioso per la nuova coppia tricolore Caminati/Ranghieri, che in terra statunitense stava vivendo una favola, avendo battuto nel turno precedente i campioni del mondo brasiliani ...

Beach volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale : il derby azzurro va all’esperienza di Nicolai/Lupo. Si conclude la favola di Ranghieri/Caminati : Ci saranno Paolo Nicolai e Daniele Lupo nei quarti di finale del primo Major Series della stagione del World Tour di Beach volley: i vice campioni olimpici si sono infatti imposti nel derby in quel di Fort Lauderdale contro i compagni di nazionale Marco Caminati ed Alex Ranghieri in tre set (18-21, 21-17, 15-6). Alla fine è l’esperienza a salire in cattedra. Primo set meraviglioso per la nuova coppia tricolore Caminati/Ranghieri, che in ...

Beach volley : a Fort Lauderdale Ranghieri-Caminati sfidano Lupo-Nicolai : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Negli ottavi di finale del Major di Fort Lauderdale , torneo 5 Stelle del World Tour, sfida tutta italiana negli ottavi di finale. I già qualificati Lupo-Nicolai , che ...

Beach volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale. Derby azzurro per i quarti : revival olimpico con tre protagonisti su quattro : Sarà Derby, dunque: Daniele Lupo e Paolo Nicolai da una parte, Marco Caminati ed Alex Ranghieri dall’altra, in palio i quarti di finale del primo Major Series della stagione, tanti punti, un bel gruzzoletto, prestigio e morale in vista del resto di una stagione lunghissima. Impossibile non tornare a quel 12 agosto 2016 quando tre dei quattro protagonisti della sfida di questa sera erano in campo a Copacabana per giocarsi l’accesso ai ...

Beach volley World Tour 2018 Fort Lauderdale. CHE IMPRESA!!!! Ranghieri e Caminati travolgono i campioni del mondo e sarà derby azzurro negli ottavi : Che impresa fantastica di Alex Ranghieri e Marco Caminati che travolgono con un secco 2-0 i campioni del mondo in carica brasiliani Evandro e Andrè Loyola. Una vittoria limpida, mai in discussione che permette agli azzurri di conquistare gli ottavi di finale del torneo più importante di questa fase della stagione dove li attendono i compagni di squadra Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Un pizzico di amarezza perchè una delle due coppie azzurre dovrà ...

Beach volley World Tour 2018 Fort Lauderdale. CHE IMPRESA!!!! Ranghieri e Caminati travolgono i campioni del mondo e sarà derby azzurro negli ottavi : Che impresa fantastica di Alex Ranghieri e Marco Caminati che travolgono con un secco 2-0 i campioni del mondo in carica brasiliani Evandro e Andrè Loyola. Una vittoria limpida, mai in discussione che permette agli azzurri di conquistare gli ottavi di finale del torneo più importante di questa fase della stagione dove li attendono i compagni di squadra Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Un pizzico di amarezza perchè una delle due coppie azzurre dovrà ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Incroci pericolosi : i campioni del mondo sulla strada degli azzurri : Ancora una volta la “manina fatata” del sorteggio della fase ad eliminazione diretta non riserva buone notizie alle coppie italiane che si trovano di fronte ad un bivio tutt’altro che allettante già ai rispettivi primi turni. Ranghieri/Caminati, infatti, affronteranno alle 16 nientemeno che i campioni del mondo, i brasiliani Evandro/Andrè Loyola che sono stati sconfitti piuttosto nettamente ieri dalla coppia statunitense Crabb/Gibb nella finale ...

Beach volley : le coppie italiane vanno avanti a For Lauderdale : FORT Lauderdale , STATI UNITI, - Buone notizie per i colori italiani dal Major Fort Lauderdale , torneo 5 Stelle del World Tour. Paolo Nicolai e Daniele Lupo , al loro primo impegno stagionale, hanno ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Trionfo azzurro! Nicolai/Lupo straripanti : sono già agli ottavi. Impresa Ranghieri/Caminati! : Una prova di forza quasi impressionante quella di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella finale del girone preliminare del Major series di Fort Lauderdale. Gli azzurri hanno disputato una partita pressochè perfetta contro i vice campioni europei, i lettoni Samoilovs/Smedins, vincendo l’incontro 2-0 e lasciando solo le briciole ai titolati avversari. Nel primo set parte Forte la coppia italiana che va sull’8-4, poi arriva la reazione dei ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Trionfo azzurro! Nicolai/Lupo straripanti : sono già agli ottavi. Impresa Ranghieri/Caminati! : Una prova di forza quasi impressionante quella di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella finale del girone preliminare del Major series di Fort Lauderdale. Gli azzurri hanno disputato una partita pressochè perfetta contro i vice campioni europei, i lettoni Samoilovs/Smedins, vincendo l’incontro 2-0 e lasciando solo le briciole ai titolati avversari. Nel primo set parte Forte la coppia italiana che va sull’8-4, poi arriva la reazione dei ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Ore 18 di fuoco! Nicolai/Lupo per gli ottavi - Ranghieri/Caminati per restare nel torneo : Sarà un doppio fuoco incrociato di emozioni per gli appassionati di Beach volley l’orario delle 18 italiane con le due coppie azzurre che scendono in campo con obiettivi diversi. Paolo Nicolai e Daniele Lupo, vincitori ieri al debutto, si giocano l’ingresso diretto agli ottavi di finale, Marco Caminati e Alex Ranghieri tentano contro un avversario ostico di approdare ai sedicesimi di un torneo, quello maschile, di livello ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Lupo/Nicolai - che bel debutto : demoliti gli statunitensi : Partita senza sbavature, al debutto per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno sconfitto 2-0 gli statunitensi POatterson7Slick al termine di un match a senso unico., DSue set in fotocopia con gli azzurri superiori in tutti i fondamentali e apparsi già in buona condizione, senza cambiamenti di sorta rispetto allo scorso anno. Nel primo set partenza ad alto ritmo degli azzurri che mettono subito in difficoltà Slick e vanno sull’8-4. I ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Ranghieri/Caminati sfiorano l’impresa : avanza il Brasile : Impresa solo sfiorata dalla prima coppia azzurra in campo nel Major Series di Fort Lauderdale. Marco Caminati ed Alex Ranghieri si arrendono (0-2) ai brasiliani Pedro Solberg/George Wanderley al termine di un match tiratissimo nel quale gli azzurri hanno dimostrato di aver raggiunto un buon livello di gioco. Alla coppia italiana è mancato il killer instinct nel momento decisivo del match, che i carioca, invece, hanno avuto soprattutto nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Major Series Fort Lauderdale. Italia : gironi di ferro! Qualificazioni pazze : avanti i “Tomatis boys” : Ogni partita è una finale. Il “Mondiale d’inverno” entra nel vivo e in campo maschile, nel primo Major Series di stagione che è iniziato a Fort Lauderdale, entrano in scena oggi le due coppie azzurre inserite nel main draw, Lupo/Nicolai e Ranghieri/Caminati, che disputeranno la semifinale del girone preliminare: in caso di vittoria saranno già qualificati per la fase ad eliminazione diretta ed andranno a giocarsi nel prossimo ...