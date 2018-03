Basket | Serie A | alle 20 45 Reggio Emilia-Trento con vista playoff

Diretta / Tortona Biella (risultato finale 95-79) streaming video e tv ( Basket - Coppa Italia Serie A2) : Oggi si gioca Tortona - Biella , semi finale di Coppa Italia di Basket Serie A2. Segui la Diretta della sfida tra le due formazioni di vertice del Campionato. Ecco come vederla in streaming (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 19:59:00 GMT)

Reggio Emilia Trento/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live ( Basket Serie A1) : diretta Reggio Emilia Trento , Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaBigi. Dopo due settimane di pausa le squadre tornano a giocare in Serie A1 (basket )(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Ravenna Fortitudo/ Streaming video e diretta tv : formazioni - orario - risultato ( Basket - Coppa Italia Serie A2) : Oggi si gioca Tortona-Biella, semifinale di Coppa Italia di Basket Serie A2. Segui la diretta della sfida tra le due formazioni della Divisione East. Ecco come vederla in Streaming (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:13:00 GMT)

Basket Serie A - Gudaitis rinnova con Milano : ROMA - L'EA7 Milano guarda al futuro e si assicura la permanenza di Arturas Gudaitis all'ombra del Duomo fino al 2021. Arrivato in estate per dare man forte al reparto lunghi visto l'infortunio di Pat ...

Basket Serie A - Brindisi ingaggia Antonio Iannuzzi : ROMA - L'Happy Casa Brindisi si assicura un importante rinforzo sotto le plance ingaggia ndo Antonio Iannuzzi . Lungo classe 1991 di scuola Mens Sana Siena, Iannuzzi arriva dalla Fiat Torino con cui in ...

Basket Serie A - Pesaro riabbraccia Clarke : ROMA - La Victoria Libertas Pesaro ultima in classifica e reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato corre ai ripari facendo ricorso al mercato e riabbraccia ndo lo statunitense Rotnei ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 18a giornata. Brilla Olbis André - bene Martina Crippa. Si rivede Marzia Tagliamento : La regular season della Serie A1 di Basket femminile è terminata. Al primo posto ha chiuso il Famila Schio, favoritissimo per la conquista dello Scudetto. Prima dei playoff, però, ci sarà la fase a orologio, il Round of Challenge, che comincerà dopo la Coppa Italia della prossima settimana. Andiamo a vedere le migliori italiane della 18a giornata. Martina Crippa – Le campionesse d’Italia di Lucca perdono l’ultimo scontro con ...

Basket femminile - 18a giornata Serie A1 2018 : big match Lucca-Venezia - Schio ospita Broni : Dopo la pausa per la nazionale con le due meravigliose vittorie dell’Italia contro Svezia e Macedonia, torna il campionato con la 18esima giornata. La capolista Famila Schio vuole proseguire la sua marcia in vetta alla classifica nella sfida casalinga contro la Pallacanestro Broni. Un match sicuramente speciale per Cecilia Zandalasini, che affronta proprio la squadra del suo paese nativo e giocherà proprio contro quei tifosi che mercoledì ...