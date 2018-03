Balotelli-Roma? Parla Monchi e punzecchia Raiola…

Mario Balotelli : Napoli o Juventus?/ "Torno in Italia" - e Di Francesco lo chiama a Roma... : Mario Balotelli è pronto per tornare a giocare in Italia? Dopo le parole dei giorni scorsi di Mino Raiola l'attaccante del Nizza apre ad alcuni club di A: "Mi piacciono Juventus e Napoli..."(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Roma - l'ex Prati : 'Balotelli lo prenderei subito!' : Pierino Prati , ex attaccante della Roma , parla a Centro Suono Sport 101.5 : 'Balotelli in giallorosso? In questi due anni ha acquistato tanta fiducia verso la gente, è un giocatore tecnico che se mette la testa a posto ha la qualità per cambiare il gioco di ...

Lemina e Fanny Neguesha aspettano un bambino - l'annuncio romanticissimo sui social : l'ex di Balotelli e il calciatore presto genitori : Mario Lemina e Fanny Neguesha aspettano un bambino, l'annuncio della coppia sui social è romanticissimo: entrambi si dedicano parole d'amore speciali Mario Lemina e Fanny Neguesha annunciano al mondo di aspettare un bambino. La bella modella, ex di Mario Balotelli e l'ex calciatore della Juventus ora in forza al Southampton, si sono scambiati sui social delle romantiche dediche su quanto gli ...

Roma - Di Francesco : "Col Napoli basta cali di tensione. Balotelli? Lo volevo a Sassuolo" : I punti che la Roma deve fare per forza, la mentalità che spesso viene meno alle prime difficoltà, Balotelli da allenare, il Napoli, i confronti con i giocatori: alla vigilia della sfida contro la ...

Roma - Di Francesco chiama Balotelli : "Ha grandi mezzi - lo allenerei" : Il tecnico giallorosso: "Due anni fa ho parlato con lui quando ero al Sassuolo e lo volevo con me. E' un giocatore stimolante, al di là del carattere"

Roma - Di Francesco : i dubbi su Nainggolan ed il “sì” a Balotelli : Roma, Eusebio Di Francesco è pronto alla gara contro il Napoli di domani, un incontro fondamentale per non perdere terreno in chiave corsa Champions League. Il tecnico ha lodato Sarri in conferenza stampa, ma sa di poter far male ai partenopei: “Lui ha iniziato molto prima di me, passando dalle gioie alle sconfitte. Ora è tra i migliori in circolazione, dimostrando di ottnere risultati e continuità, è passato da un 4-4-2 iniziale a un ...

Roma - Di Francesco : 'Allenerei Balotelli. Il Napoli? Abbiamo potenzialità per vincere' : 'Balotelli lo allenerei, è un giocatore con ho parlato due anni fa perché lo avrei voluto portare al Sassuolo. È un giocatore stimolante al di là delle caratteristiche e ha dei mezzi potenti. Noi ...

Calciomercato - le trattative del giorno : il caso Balotelli - via vai Roma - Inter scatenata - il Toro all’assalto : Il Calciomercato si sta accendendo dopo un inizio in sordina. In questi ultimi 10 giorni di sessione invernale, si attendono colpi di notevole spessore e già oggi ci sono state mosse degne di rilievo. L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Rafinha dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus. Non arriverà invece Ramires, con i nerazzurri che vanno alla ricerca di un esterno anzichè di un altro ...

Mercato : la Roma cede Dzeko al Chelsea - la Juventus pensa a Balotelli : Roma - La Roma sta per piazzare la doppietta in uscita Dzeko-Emerson Palmieri. Il Chelsea ha accettato le condizioni dei giallorossi, ovvero 50 milioni + 10 di bonus. Un'offerta importante che ...