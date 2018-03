Atp San Paolo | Fognini in finale

Tennis - Finale Atp San Paolo : quando gioca Fabio Fognini? L’avversario dell’azzurro : Fabio Fognini si è qualificato alla Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Domani domenica 4 marzo, il ligure tornerà sulla terra battuta brasiliana per disputare l’atto conclusivo del torneo. Il numero 1 del Tennis italiano si troverà di fronte il vincente della sfida tra il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Horacio Zeballos. Il pronostico pende dalla parte del numero 20 al mondo che può tornare a conquistare un trofeo. Di seguito ...

Tennis - Atp San Paolo 2018 : Fabio Fognini in Finale! Demolito Cuevas - domani caccia al trofeo : Fabio Fognini è in finale al Torneo di San Paolo. Il ligure ha raggiunto l’atto conclusivo dell’ATP 250, che si sta disputando sulla terra rossa brasiliana, dopo aver sconfitto l’uruguayano Pablo Cuevas con un netto 6-4, 6-2. Il nostro numero 1 domani affronterà il vincente della match tra il cileno Jarry e l’argentino Zeballos con l’obiettivo di portare a casa il trofeo. Fabio è stato bravo a salvare un break point ...

Tennis - Atp San Paolo : Fognini in semifinale : SAN Paolo - Fabio Fognini ha centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Brasil Open', torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo,...

Tennis - Atp San Paolo : Fabio Fognini domina il match contro lo spagnolo Garcia-Lopez. L’azzurro vola in semifinale : Prestazione autoritaria di Fabio Fognini nell’ATP San Paolo (Brasile). L’azzurro, impegnato nei quarti di finale del torneo brasiliano, si è imposto contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 10 minuti di partita. Grazie a questo risultato il ligure conquista la semifinale dove incontrerà l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.31 del mondo). Nel primo set l’avvio ...

Atp San Paolo - Fognini vola ai quarti : Domingues ko 7-5 - 6-1 : Esordio vincente per Fabio Fognini nel Brasil Open, torneo ATP World Tour 250 in corso sui campi in terra rossa di San Paolo , in Brasile. Il 30enne ligure, numero 20 del ranking mondiale e seconda ...

Tennis - Atp San Paolo 2018 : Fabio Fognini soffre un set - poi domina il portoghese Domingues : Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP di San Paolo. Il numero 20 del mondo, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto il portoghese Joao Domingues in due set per 7-5 6-1 dopo un’ora e dieci minuti di gioco, qualificandosi per i quarti di finale. Un primo set cominciato male da Fognini, apparso contratto e troppo falloso. Domingues, numero 194 del ranking ATP, strappa il servizio all’azzurro nel quarto game e ...

Tennis - Atp San Paolo 2018 : Marco Cecchinato fermato da Sebastian Ofner nel primo turno in Brasile : Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell'ATP di San Paolo , Brasile, . Sulla terra rossa brasiliana l'azzurro è stato superato dall'austriaco Sebastian Ofner, n.143 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita . Un match nel quale Cecchinato non è riuscito ad essere incisivo nei momenti topici, concedendo il break al rivale senza trovare mai ...

Tennis - Atp Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini ai quarti! Vinta la battaglia contro Sandgren : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il ligure ha superato l’americano Tennys Sandgren, numero 60 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 dopo una battaglia di quasi due ore mezza di gioco. Secondo successo consecutivo al terzo set per il numero 21 della classifica ATP, che già all’esordio aveva superato in rimonta il padrone di casa Thomaz Bellucci. Quello di oggi era il ...

Tennis - Atp Quito 2018 : Alessandro Giannessi eliminato da Thiago Monteiro. Giornata no per gli italiani : Giornata totalmente negativa per l’Italia nel torneo di Quito. Dopo le eliminazioni di Lorenzi e di Travaglia, è arrivata anche quella di Alessandro Giannessi che ha perso contro il brasiliano Thiago Monteiro per 7-6(4) 4-6 7-5. Il secondo turno si è rivelato così letale per il 27enne spezzino che era stato ripescato come lucky loser dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro Gaio. Il numero 159 del ranking mondiale ha ...