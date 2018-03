Atletica | Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi 3 marzo | 11 titoli nella notte di

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : sabato 3 marzo. Fabrizio Donato tenta l’impresa nel triplo maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi, sabato 3 marzo, è in programma la terza giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano dieci titoli. Si inizia con il triplo femminile ed il peso maschile, poi sarà la volta del salto con l’asta e del triplo maschili. Da non perdere, tra le altre, le finali dei 60 hs femminili e dei 60 piani maschili. OASport vi propone ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 3 marzo. Il programma completo e gli orari : Oggi sabato 3 marzo l’Italia si affiderà soprattutto a Fabrizio Donato ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Il vicecampione europeo di salto triplo va a caccia di un nuovo miracolo a 41 anni suonati: riuscirà nell’impresa? Attenzione anche alla staffetta femminile che punta alla finale per poi potersela giocare. Di seguito tutti gli italiani in gara e gli orari delle loro gare di sabato 3 marzo ai Mondiali indoor 2018 di ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di sabato 3 marzo : Oggi sabato 3 marzo è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio ben undici titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di venerdì 2 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Murielle Ahouré corre un leggendario 6.97. Echevarria fa la storia - Marton in trionfo - Johnson d’oro : A Birmingham (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Seconda giornata con quattro titoli messi in palio oltre alla disputa di alcuni turni preliminari. 60 METRI (FEMMINILE): Doppietta ivoriana per opera delle scatenate Murielle Ahouré e Marie-Josée Ta Lou. La 30enne corre un pazzesco 6.97 (sesta performer di tutti i tempi, a cinque centesimi dal record del mondo) e riesce finalmente a salire sul gradino più ...

LIVE Atletica - Mondiali Indoor 2018 in DIRETTA : vanno fuori tutte le azzurre in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata della rassegna iridata, a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli. Imperdibile sfida sui 60m femminile con Dafne Schippers che proverà a battere Marie Josee Ta Lou ed Elaine Thompson, appassionante duello nel lungo maschile tra Luvo Manyonga e Jarrion Lawson, attesa per Gong Lijiao nel ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Bongiorni e Lukudo in semifinale - Bouih in finale! Eliminata Folorunso. I risultati del mattino : A Birmingham (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. La mattinata della seconda giornata è stata dedicata a batterie e qualificazioni. 60 METRI (FEMMINILE) – BATTERIE: Anna Bongiorni ha realizzato il proprio personale migliorandosi di due centesimi e si è brillantemente qualificata alle semifinali. La 24enne toscana ferma il cronometro su 7.24, chiude la sua batteria al quarto posto per appena tre millesimi ...

Atletica - Mondiali Birmingham : Trost di bronzo! : La gara non ha funzionato come speravo ma questo è lo sport. Mi sento bene. Devo lavorare per essere pronto per la stagione estiva- Non sono sorpreso del salto di Danil- Sono contento di aver trovato ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi (2 marzo) : battaglia sui 60m - duello Manyonga-Lawson - Gong per il bis : oggi venerdì 2 marzo si svolge la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli: analizziamo nel dettaglio le finali in programma, i favoriti e gli outsider. 60 METRI (FEMMINILE): Il pronostico è molto aperto, la corsa è aperta per incoronare la Reginetta della velocità pura. I favori del pronostico pendendo leggermente dalla parte di Marie Josee Ta Lou, ivoriana ...

Atletica - Mondiali Indoor - Alessia Trost euforica per il bronzo di Birminghan : 'ci ho sempre creduto' : Le emozioni di Alessia Trost dopo il bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham L'azzurra Alessia Trost esprime la sua gioia dopo la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali Indoor di ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di venerdì 2 marzo : Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio quattro titoli. Spazio agli attesi 60m femminili e al salto in lungo maschile, da non perdere getto del peso e pentathlon. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di venerdì 2 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 2 marzo. Il programma completo e gli orari : Oggi venerdì 2 marzo saranno sei gli italiani in gara ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Anna Bongiorni sarà impegnata in mattinata nelle matterie dei 60 metri con la speranza di tornare in scena nel pomeriggio quando si disputeranno semifinali e finale. Batterie anche per Ayomide Folorunso e Raphela Lukudo sui 400m con l’obiettivo di accedere alla semifinale del pomeriggio. Turno eliminatorio per Veronica Borsi e per ...