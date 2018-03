ilgiornale

: Atlantia sborsa 1 miliardo e si infila nell'Eurotunnel - reportitaliano : Atlantia sborsa 1 miliardo e si infila nell'Eurotunnel - DaPagnini : #Atlantia sborsa 1bln a @GoldmanSachs. Ritocchino alle tariffe? -

(Di sabato 3 marzo 2018)entra a sorpresa con il 15,49% del capitale in Getlink, la società cui fa capo l', e ne diventa il primo azionista con investimento da undi euro. Il gruppo di Ponzano Veneto ha lanciato l'operazione contemporaneamente all'annuncio de bilancio 2017, proprio mentre il mercato si attendeva le prossime mosse sulla rivale spagnola Abertis contesa tra i Benetton e l'Acs/Hochtief di Florentino Perez.La società ha parlato di «operazione finanziaria» e Giovanni Castellucci, ad di, ha ribadito che non si tratta di un impegno «in contraddizione» con l'acquisizione di Abertis (valutata dall'offerta di maggio 16,3 miliardi e su cui si attende un ritocco, significativo, verso l'alto per contrastare Perez). «Le due cose viaggiano in parallelo, abbiamo risorse finanziarie ...