Arena di Verona | Festival Lirico 2018 Aperte le selezioni per artisti del coro e

Raddoppia il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona - biglietti in prevendita su TicketOne per la seconda data : Claudio Baglioni all'Arena di Verona non sarà in concerto una sola sera bensì due. Raddoppia l'evento in programma per il mese di settembre all'anfiteatro scaligero: otre al 15 settembre, Claudio Baglioni all'Arena di Verona si esibirà anche il giorno precedente, il 14 settembre. Dopo il grande successo in prevendita per il primo concerto annunciato e il sold out a mesi dallo spettacolo, l'organizzazione comunica oggi l'aggiunta di un nuovo ...

Max Gazzè all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : biglietti in prevendita su TicketOne per le prime date del tour 2018 : Max Gazzè all’Arena di Verona nel 2018: l'artista ha annunciato oggi i primi appuntamenti live del tour di quest'anno in programma per l'estate in alcuni anfiteatri italiani. Max Gazzè all'Arena di Verona nel 2018 si esibirà con la sua opera ‘sintonica’ Alchemaya che porterà in alcune delle principali location d'Italia. Il tour si concluderà all’Arena il 2 settembre dopo appuntamenti in programma alle Terme di Caracalla di Roma, allo ...

Ufficiale il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona : info biglietti in prevendita : Il concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona è finalmente Ufficiale. Dopo le indiscrezioni dei mesi appena trascorsi, c'è la data del grande appuntamento con la musica di Al Centro. Il live, con il palco al centro, è fissato per il 15 settembre. I biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dal 6 febbraio alle ore 11, mentre per i punti vendita abituali occorre aspettare fino al 12 di febbraio, ancora alle ore 11. Si ...

Aria nuova a Fondazione Arena - Verona. : Grande attenzione alle famiglie, con realizzazione di spettacoli adatti. Gestirà la parte organizzativa Gianmarco Mazzi, che, come chiede il sindaco Sboarina, mirerà alla qualità di artisti e di ...

A Diretta Verona il sindaco svela i segreti dell'Arena : Il programma, intitolato "Arena, il tempio della musica" ,sarà trasmesso in Diretta su Radio Verona, con altri ospiti al microfono di Anna Zegarelli , e in streaming sul sito web del nostro giornale.

Nek - Max e Renga conquistano l'Arena di Verona : In attesa di partire con il tour, i tre Artisti hanno presentato i tre brani "Il mio giorno più bello nel mondo", "Gli anni" e "Fatti avanti amore", nelle inedite versioni a tre voci, attualmente in ...

Gianni Morandi in concerto all’Arena di Verona : info biglietti in prevendita : Gianni Morandi in concerto all'Arena di Verona il 25 aprile. L'annuncio arriva direttamente sulla pagina dell'artista, che ha appena dichiarato di essere pronto a sbarcare all'anfiteatro scaligero con un nuovo spettacolo dedicato al suo ultimo disco di inediti. L'appuntamento è fissato tra qualche settimana, ma i biglietti possono essere acquistati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dal 24 gennaio alle ore 16. ...

Nek - Max Pezzali e Francesco Renga hanno annunciato un concerto all’Arena di Verona : A pochi giorni dall’inizio del loro primo tour insieme (qui trovi tutti gli show in calendario), Nek, Max Pezzali e Francesco Renga hanno annunciato un nuovo concerto in una location prestigiosissima! [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il 28 aprile, i tre artisti saliranno sul palco dell’Arena di Verona con un evento unico: una festa della musica con più di 30 brani in scaletta scelti tra i più grandi successi ...

