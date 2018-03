Anticipazioni Una Vita prossime puntate | il rifiuto dopo il tradimento

Una Vita : URSULA chiede a CAYETANA di uccidere FABIANA - Anticipazioni : Nuovi intrighi a Una Vita nelle puntate in onda a giugno 2018: come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, la falsa pazza CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) riuscirà ad ottenere l’indulto per l’omicidio di Humildad Varela (Monica Portillo) grazie all’intervento di URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro); questo ovviamente genererà una serie di dinamiche dai risvolti sorprendenti… Secondo quanto ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 5 e martedì 6 marzo 2018 : anticipazioni puntata 422 di Una VITA di lunedì 5 e martedì 6 marzo 2018: Servante è molto triste per la partenza di Paciencia. Tra l’altro il Natale è sempre più vicino e così lo stesso Servante, parlando con Maria Luisa e Lolita, rammenta quando Paciencia perse il loro bambino proprio la vigilia di Natale. Celia sorprende Cruz mentre sta nuovamente per introdursi in casa Valverde per recuperare il bracciale di suo fratello: a quel punto ...

Anticipazioni Una Vita dal 5 al 9 Marzo 2018 : Teresa nei guai : Anticipazione Una Vita prossima settimana: Teresa viene liberata grazie a Fernando La prossima settimana Una Vita ci regala episodi ricci di colpi di scena molto intriganti. Partiamo con la dolce maestra di Acacias 38. Teresa è indagata per il bruttissimo incidente avvenuto al collegio e che ha causato circa quindici bambini feriti, tra cui due […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 5 al 9 Marzo 2018: Teresa nei guai proviene da Gossip ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : una pericolosa nemica per Natascha! Alicia bacia Viktor… : Nuove inaspettate rivalità sono in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Uno dei volti più amati delle ultime stagioni della soap finirà infatti per farsi come nemico un nuovo personaggio decisamente pericoloso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio aprile! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Jessica contro Natascha Natascha e Jessica, Tempesta d’amore © ARD/Christof ...

OMICIDIO GIANNI VERSACE/ Anticipazioni del 2 marzo : l'inizio della follia di Cunanan? : OMICIDIO GIANNI VERSACE - American Crime Story, Anticipazioni del 2 marzo 2018. Cunanan incontra un imprenditore che gli promette una vita simile a quella dello stilista. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:16:00 GMT)

Don Matteo 11/ Anticipazioni puntate 8 marzo 2018 : Una questione personale e Una di quelle : Don Matteo 11, Anticipazioni dell'1 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Sofia trova il suo estratto di nascita. In città arriva Carlo Conti: cosa farà Cecchini?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:57:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : cosa succede a INIZIO APRILE 2018 : I colpi di scena nel quartiere di Acacias non mancheranno nemmeno ad INIZIO APRILE 2018; scopriamo insieme che cosa succederà attraverso il nostro post che riassume tutte le Anticipazioni principali della telenovela Una Vita: Sara ruba a Mauro la documentazione su Cayetana. Diventando a tutti gli effetti una presenza costante nella quotidianità di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), la cameriera Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) inizierà a ...

Una Vita : FELIPE perde ogni “diritto legale” su CELIA - Anticipazioni : Nelle puntate della telenovela Una Vita in onda intorno a giugno 2018, FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dovrà avere nuovamente a che fare con l’ingombrante figura della suocera Consuelo Pedrò Santamaria (Mabel Del Pozo): una volta che CELIA (Ines Aldea) sceglierà di recarsi per un certo periodo in Inghilterra col fine di far visita al figlio adottivo Tano (Oscar Ortuño), l’avvocato sarà costretto ad affrontare le conseguenze ...

Il Segreto Anticipazioni aprile : una figura del passato tormenta Candela : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena raccontato di Dolores protagonista di uno scherzo imbarazzante. Gli ultimi spoiler ci svelano che Candela riceverà una visita che la riporterà indietro nel tempo. anticipazioni Il Segreto: Candela lascia Puente Viejo? Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto trasmesse ad aprile su Canale 5 svelano che tirerà aria di crisi tra ...

Settima puntata di Don Matteo 11 - Anticipazioni 1° marzo : Carlo Conti a Spoleto e una sorpresa per Cosimo : Una serie tv che si rispetti ha sempre delle grandi guest star, così la Settima puntata di Don Matteo 11 si anima con Carlo Conti. Giovedì 1 marzo, Rai1 trasmette un nuovo doppio appuntamento con una delle fiction più amate della televisione italiana, con protagonisti gli inossidabili Terence Hill e Nino Frassica. Dopo aver ospitato Andrea Damante, guest star d'eccezione della scorsa puntata dove ha 'duettato' con la Capitana Anna Oliveri, ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Nicolò Brigante e Virginia : una sentenza che non piace (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Classico. Grandi novità in vista per i quattro tronisti: Nilufar, Mariano, Nicolò e Sara faranno la loro scelta in diretta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Mariano : Mariano Catanzaro di Uomini e Donne smascherato? Ieri pomeriggio è andata in onda la seconda e ultima puntata della settimana del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione Mariano Catanzaro ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha lasciato tutti senza parole, Maria De Filippi compresa. Cosa ha detto? Il giovane tronista ha svelato di essere stato contattato nei giorni scorsi da alcune agenzie. Agenzie che pare gli abbiano ...

